За словами Пєскова, Росія нібито налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання війни.

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у Стамбулі 15 травня. За його словами, голова Кремля вже позначив свою позицію щодо відновлення переговорів, пишуть росЗМІ.

"Путін чітко й недвозначно позначив позицію відновлення переговорів з Україною без попередніх умов", - сказав Пєсков.

За його словами, Росія нібито налаштована на серйозний пошук шляхів довгострокового врегулювання війни. Також він висловився про загрозу введення нових європейських санкцій проти Москви, якщо вона відмовиться від припинення вогню в Україні щонайменше на 30 днів.

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"Мова ультиматумів не може використовуватися для діалогу з Росією", - додав Пєсков.

Зустріч Зеленського і Путіна у Стамбулі - важливі новини

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський погодився на переговори в Туреччині в четвер, 15 травня. Він підкреслив, що готовий зустрітися особисто з главою Кремля Володимиром Путіним.

Також Зеленський додав, що Україна чекатиме і запропонованого раніше повного припинення вогню з 12 травня.

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що пропозиція Зеленського в будь-якому разі буде вигідна Україні. За його словами, якщо представники України поїдуть у Стамбул, а Путін відмовиться - він покаже свою слабкість. Він підкреслив, що тепер слово за Росією.

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