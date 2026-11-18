Путіна зустрічав чиновник, який посідає п’яте місце у вищій партійній ієрархії Китаю.

Президента США Дональда Трампа та лідера РФ Володимира Путіна дуже по-різному зустріли після прибуття до Китаю. Голова Китаю Сі Цзіньпін особисто зустрів Трампа біля літака, тоді як Путіну видали для зустрічі чиновника нижчого рангу.

Так, Bloomberg звертає увагу, що Сі не тільки особисто зустрів Трампа в аеропорту, що саме по собі трапляється надзвичайно рідко. Коли американський президент спустився по трапу, лідери двох країн обійнялися, що також нетипово для Сі Цзіньпіна, який віддає перевагу рукостисканням.

Видання зазначає, що Сі Цзіньпін, схоже, дуже хотів дати Трампу можливість опинитися в центрі уваги, супроводжуючи президента США на червоній килимовій доріжки. Це створює для Трампа таке ціноване ним "видовище", а Сі дозволяє представити Китай у образі впевненого в собі господаря, який приймає президента США на своїх умовах.

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Цілком можливо, що Сі, серед іншого, робить у відповідь жест ввічливості: у вересні Трамп особисто зустрів його на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном – випадок, подібного до якого не було вже шість десятиліть (якщо не брати до уваги візити Папи Римського).

Лідери Китаю вже кілька десятиліть практично ніколи не зустрічають глав держав, що прибувають, в аеропорту. Найвищим за рангом посадовцем, присутнім на таких зустрічах, зазвичай є віце-президент.

Водночас Володимира Путіна після прибуття до Китаю вітав чиновник ще нижчого рангу – Цай Цзі – член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК, який посідає п’яте місце у вищій партійній ієрархії Китаю.

Зустріч Путіна, Трампа та Сі – чого очікувати

ЗМІ пишуть, що на цій зустрічі лідери трьох країн можуть підтримати російське бачення війни в Україні та плани Китаю щодо Тайваню. Також сторони можуть надати Трампу певну допомогу щодо Ірану або забезпечити "економічну перемогу" для США.

Однак шанси на укладення реальних угод між сторонами – незначні. І, на думку журналістів, ключовим підсумком цієї зустрічі може стати символічне спільне фото трьох лідерів.

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