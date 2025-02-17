Україна не визнає будь-які домовленості між США і РФ про Україну за спиною України, стверджує президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що представники України у Саудівській Аравії не братимуть участі у зустрічі делегацій США і Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у режимі відеовключення з Абу-Дабі.

Зокрема, у глави держави запитали, чи буде Україна брати участь у зустрічі представників США і Росії у Саудівській Аравії.

"Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. Ми не будемо такі домовленості визнавати", - наголосив Зеленський.

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Президент України припустив, що напевно у відносинах США і РФ "є двосторонній трек". Він додав, що Сполучені Штати мають на це право, якщо мають двосторонні питання.

"І якщо чесно, вони й до цього про це говорили. Тільки тепер стали про це публічно говорити", - повідомив Зеленський.

При цьому, як пояснив глава держави, щоб зняти усі інсинуації, українська делегація здійснює офіційний візит в ОАЕ та Саудівську Аравію. Про ці візити домовлено було заздалегідь. Готувались відповідні документи тощо.

"Статус "офіційний візит" не отримується за добу, за дві, за три. Це просто неможливо", - сказав Зеленський.

Таким чином, як сказав Зеленський, його візит немає жодного зв'язку, з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії. Президент додав:

"Безумовно, я запитаю у Саудівській Аравії, у його високоповажності Мухаммада (Спадкоємного принца, прем’єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммада бін Салмана аль Сауда - УНІАН), що він про це знає. Просто цікаво".

При цьому, у Зеленського запитали про заяву президента США Дональда Трампа, що якби Саудівська Аравія знизила ціни на нафту, то війна Росії проти України припинилася би.

"Я не знаю, кому це може вдатися - знизити ціни. Я вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у президента Трампа, що він найсильніший у цьому напрямку, в енергетиці, і має в руках це. І я думаю, якщо він поставив ціль - він зможе. Я хотів би, щоб він зміг би знизити ціни. Я, безумовно, з ним погоджуюся, що це дуже вплине на закінчення війни. Дуже сильно. І може, як він каже, війна закінчиться швидше. Я також вважаю, що це прискорить завершення війни, і поставить Путіна у слабку ситуацію", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що буде порушувати це питання про зниження цін під час візиту до Саудівської Аравії.

Він вважає, що в енергетичному напрямку найбільший вплив у США.

"Але в нас є інші речі, про які ми можемо говорити і пропонувати", - сказав Зеленський.

Зустріч США і РФ у Саудівській Аравії

Раніше Західні ЗМІ повідомляли, що Саудівська Аравія має намір стати посередником у переговорах США та Росії щодо завершення війни та встановлення миру в Україні.

За даними ЗМІ, у Саудівській Аравії найближчими днями обговорять можливий майбутній саміт за участю президентів США, РФ і України - Дональда Трампа, Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Високопоставлені чиновники адміністрації США прямують до Саудівської Аравії, де мають розпочати мирні переговори з представниками України та РФ.

23 січня президент США Дональд Трамп заявив, що низькі світові ціни на нафту сприятимуть закінченню війни в Україні, тому країни ОПЕК і зокрема Саудівська Аравія, один з найбільших світових експортерів чорного золота, має знизити ціни.

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