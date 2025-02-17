Країна вже підготувала майданчик для майбутніх переговорів та сформувала групу, яка стане посередником.

Саудівська Аравія має намір стати посередником у переговорах США та Росії щодо завершення війни та встановлення миру в Україні. Про це повідомляє CNN.

18 лютого Саудівська Аравія надасть майданчик для старту переговорного процесу щодо завершення війни в Україні. Він розпочнеться двосторонніми перемовинами між США та Росією. Втім, це не головна місія країни.

Неназвани саудівський високопосадовець повідомив, що вони робитимуть більше, ніж просто прийматимуть гостей, і візьмуть на себе посередницьку роль. Команду Саудівської Аравії очолить радник із національної безпеки країни.

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Україну не запросили на переговори у Саудівську Аравію. Натомість спецпредставник адміністрації Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог прибуде в Київ цього тижня, а сам Трамп заявив, що Україна буде частиною переговорів.

До складу делегації США на зустріч прибудуть державний секретар Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц та спеціальний посланець із Близького Сходу Стів Віткофф.

Переговори у Саудівській Аравії

13 лютого Трамп анонсував зустріч представників США, РФ та України у Саудівській Аравії на наступному тижні, однак не з його участю чи участю Путіна, а з "топовими посадовцями". При цьому він наголошував, що Україна теж братиме участь у зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відвідає Саудівську Аравію, але, зазначив, зустрічей з росіянами у цій країні в нього не буде. Мовляв, у нього буде офіційний візит, який вже був запланований.

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