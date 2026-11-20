Порівняно з самітом у 2014 році, статус Китаю помітно змінився.

Саміт АТЕС, який пройшов у Китаї, зібрав тисячі делегатів, зокрема президента США Дональда Трампа. Однак ключовою особою на цій події став саме Сі Цзіньпін. Про це пише The Washington Post.

Видання відзначає, що під час ключової зустрічі з Трампом та Путіним саме Сі сидів у центрі столу, а за його спиною майоріли прапори трьох країн. Також саме китайського лідера камери знімали обличчям, тоді як президентів РФ та США зобразили в профіль. І фактично, саме Сі на цій зустрічі зіграв роль хореографа стабільності поміж країнами, які застрягли у своїх війнах в Україні та Ірані.

"Пекін дає світові потужну картину міжнародного порядку, зосередженого на Китаї, яку він хотів би показати іншим. Трамп може уявляти, що він у центрі уваги, але ці зображення створені для того, щоб зобразити китайського лідера, який скликає та головує на зібранні", – коментує цю зустріч Джуліан Гевірц, ексдиректор з питань Китаю в Раді національної безпеки.

Відео дня

Видання нагадує, що востаннє Китай приймав саміт АТЕС у 2014 році. І тоді президент Барак Обама став ключовою особою в ЗМІ. Зокрема йому вдалося досягнути історичної угоди щодо зміни клімату з Китаєм. Також Обама тоді наполягав на тому, аби Сі відповів на незручні для нього питання на пресконференції.

Однак за 12 років тон змінився і Сі відмовився суттєво поступатися питанням нерозповсюдження ядерної зброї, на чому наполягали США. Ця впевненість Пекіна, пишуть журналісти, підкріплена економічною та військовою потужністю Китаю. Оскільки за цей час Китай зміг стати незамінним як для Сполучених Штатів, так і для Росії.

Пекін використав ключову сферу, в якій Вашингтон від нього залежний – потребу США в рідкісноземельних мінералах, що постачаються з Китаю. Сі також допоміг РФ, яка застрягла у війні з Україною і, як наслідок, загрузла в західних санкціях. Москва натомість перебудувала свою економіку, зробивши її більш залежною від Китаю.

Наразі Пекін відійшов від своєї давньої стратегії на зовнішній арені, яку просував Ден Сяопін, верховний лідер Китаю ще у 1980-х роках. Він тоді описував її як "приховуй свою силу, вичікуй свого часу".

"Стратегія "вичікуй та ховайся" мертва, і вона померла невдовзі після того, як Сі Цзіньпін обійняв посаду. Цього разу на АТЕС було продемонстровано Китай, який відчуває, що рухається в центр глобальної динаміки", – відзначив Зак Купер, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва.

Втім, пише видання, на тлі посилення свого впливу на міжнародній арені, Сі стикається з проблемами всередині країни. Китай намагається подолати багаторічний спад на ринку нерухомості, високий рівень безробіття серед молоді та демографічні труднощі. І хоч виступ з Путіним і Трампом на саміті АТЕС у короткостроковій перспективі може відволікти громадськість, однак якщо економіка й надалі буде страждати – ефект дипломатичних успіхів Пекіна зникне.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі в Китаї: важливі новини

Раніше про те, що тристороння зустріч лідерів США, РФ та Китаю, стала фактичним тріумфом Сі, відзначало й видання Financial Times. Видання відзначало, що Сі фактично продемонстрував стабільність Пекіну на тлі США та РФ, які застрягли у своїх війнах.

Зауважимо, що після зустрічі американський президент зробив низку позитивних заяв в бік кремлівського диктатора Путіна. Зокрема Трамп назвав його "своїм другом". Видання The Times відзначає, що такі загравання Трампа з Путіним не обіцяє нічого доброго Україні та Європі.

Вас також можуть зацікавити новини: