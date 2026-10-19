Путін запропонував провести саміт із Трампом і Сі для обговорення війни в Україні, – WSJ

Путін хоче домовитися про припинення конфлікту на вигідних для Москви умовах.

Глава Росії Володимир Путін запропонував наступного місяця провести тристоронній саміт із президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном з метою домовитися про припинення війни в Україні на умовах, вигідних для Москви. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

Як повідомив колишній співробітник російської розвідки, Путін висунув цю ідею під час телефонної розмови з Трампом 9 жовтня, коли було досягнуто домовленості про закупівлю США російського дизельного палива та сприяння його продажу на світовому ринку.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також підтвердив, що ведуться переговори про можливу зустріч.

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"Поки що немає чіткого розуміння щодо самої зустрічі чи її потенційного порядку денного, хоча всі три сторони визнають гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", – сказав він The Wall Street Journal.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Трамп не давав згоди на такий саміт. Проте, за словами чиновника, президент може позитивно поставитися до цієї ідеї, з огляду на його прагнення виконати передвиборчу обіцянку врегулювати війну.

Кремль запропонував провести тристоронній діалог у кулуарах майбутнього саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться 18 і 19 листопада в Шеньчжені, Китай.

Як зазначає WSJ, потенційний тристоронній діалог на китайській землі стане великим кроком для Сі Цзіньпіна в його зусиллях щодо посилення ролі Китаю як впливового дипломатичного посередника.

"Російські чиновники запропонували цю ідею Пекіну дипломатичними каналами, і китайська сторона дала зрозуміти, що не буде заперечувати, якщо Трамп підтримає цю ідею", – зазначається в статті.

При цьому Москва розглядає потенційний тристоронній діалог як спосіб закріпити членство Росії в клубі великих світових держав – статус, до якого Путін прагне з моменту свого приходу до Кремля у 2000 році. Цей формат також виключає з картини Європу, яку Кремль вважає головною перешкодою на шляху до перемоги в Україні:

"Колишній співробітник російської розвідки заявив, що Путін має широкі, хоча й нереалістичні, амбіції щодо тристороннього формату як другого Ялтинського саміту, який розділив би світ на сфери впливу".

Водночас для Сі цей саміт пов’язаний із певними ризиками, зазначають у WSJ. Зокрема, китайські чиновники побоюються, що "другорядне геополітичне питання" може затьмарити їхні плани – використовувати АТЕС як майданчик для демонстрації ролі Китаю в регіоні.

Також така тристороння зустріч може призвести до того, що Китай опиниться більш безпосередньо залученим до конфлікту в Україні, а також викликати негативну реакцію з боку європейських столиць, які й без того насторожено ставляться до зближення Пекіна з Москвою.

Трамп критикує Україну

Так, президент США заявляв, що Україні потрібен інший президент, який погодиться "укласти угоду". Зеленського він звинуватив у спробі створити проблеми для миру через атаки на НПЗ РФ.

А в останньому дописі в Truth Social глава Білого дому висловив думку, що президент України Володимир Зеленський не хоче закінчувати війну і, можливо, ніколи цього не хотів.

Він також заявив, що ще два роки тому Зеленський міг укласти вигіднішу угоду.

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