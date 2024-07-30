Візит глави МЗС України Дмитра Кулеби до Китаю наблизив можливість проведення зустрічі лідерів України та Піднебесної.

Ведеться постійна робота для зустрічі президента України Володимира Зеленського і лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС України Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Речник розповів про підсумки переговорів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, які відбулися 24 липня в Гуанчжоу.

"Українсько-китайський діалог дуже динамічно розвивається, особливо цього року. І ми переконані, що він продовжить розвиватися на різних рівнях. Будуть ще і зустрічі та розмови. Так само як з прем'єром Моді, робота над зустріччю лідерів України та Китаю - це постійна робота, яка ведеться. Чи наблизила зустріч, переговори та візит міністра Кулеби в Китай потенційну зустрічі лідерів України та Китаю? Безперечно наблизила. Але, коли така зустріч буде, коли ця домовленість буде досягнута - поки що ранувато говорити. Давайте, коли будуть якісь подробиці, тоді будемо повертатися до вас з конкретною інформацією", - сказав Тихий.

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Речник також відзначив, що українському інформаційному просторі лунали досить хибні моменти від деяких експертів стосовно візиту міністра Дмитра Кулеби до Китаю.

Чому Кулеба був не в Пекіні

Зокрема, Тихий спростував кілька закидів, які лунали в експертному середовищі, але які не відповідали дійсності.

"Перший такий загальний закид був, що, мовляв, переговори проходили у Гуанчжоу, а не в Пекіні, і це, нібито, демонструє якийсь їхній нижчій статус. Другий закид був, що міністр Кулеба висловив якусь нову позицію щодо Тайваню. І третій - що Китай не висловив підтримку територіальної цілісності України", - зауважив Тихий.

Водночас, за словами речника, по-перше, китайська сторона запросила українську делегацію саме до провінції Гуандун з кількох причин. Тихий повідомив, що приймати гостей не в столиці є нормальною практикою для Китаю.

"Загалом, я можу сказати, що китайці приймають у кількох містах Китаю офіційні делегації, високих гостей. Це - Пекін, Гуанчжоу, Шанхай і Шеньчжень. Іноді додається Куньмін, але достатньо рідко. Це абсолютно нормальна практика", - сказав Тихий.

Він зазначив, що міністр Кулеба так само регулярно намагається вивозити іноземних гостей в інші міста, крім Києва.

"Це ніколи не сприймається як якась нижча важливість візиту", - заявив Тихий.

Ще речник додав, що місто Гуанчжоу посідає особливе місце у китайській історії, бо це "вітрина економічного розвитку Китаю" та "інтерпретується як джерело змін, прогресу і є історичною відправною точкою морського шовкового шляху".

Позиція України щодо Тайваню

По-друге, як роз'яснив Тихий, на переговорах у Китаї міністр Кулеба підтвердив позицію України щодо Тайваню, якої вона дотримується багато років. Йдеться про підтримку політики одного Китаю.

"Не більше і не менше. Усе решта - це інтерпретації, які не відповідають тому, що глава МЗС України безпосередньо озвучив на переговорах. Ще раз повторю: жодної зміни позиції, чи чогось нового у цьому питанні не відбулося. Взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності є фундаментом українсько-китайських двосторонніх відносин", - сказав Тихий.

Він додав, що Україна дотримується політики одного Китаю послідовно та незмінно багато років. Також такої політики дотримується увесь світ, включно з ключовими союзниками України.

"Треба нашим експертам, які підняли з цього приводу галас на рівному місці, краще вивчити історію цього питання", - зазначив Тихий.

Ставлення Китаю до війни в Україні

По-третє, речник наголосив, що під час візиту до Китаю надзвичайно важливо було почути від китайської сторони пряму і недвозначну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ця тема порушувалася в ході переговорів кілька разів, і щоразу, з китайського боку лунала така чітка позиція. Крім того, під час переговорів Дмитро Кулеба наголосив на двох принципах, яких мають неухильно дотримуватися у будь-якому процесі мирного урегулювання. Перший принцип - жодних домовленостей про Україну без України. І другий - повага до суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив Тихий.

Окремо він повідомив, що на переговорах Кулеби та Ван Ї порушувалася тема, про яку заявляють на Заході, що Китай нібито допомагає розвитку російського ВПК.

"Ця тема обговорювалася на переговорах. І дійсно, міністр Кулеба нагадав позицію України, що жодна військова підтримка для держави-агресора - надання зброї, неприпустима. На що ми отримали відповідь, яку Китай вже озвучував раніше про те, що Китай не надавав і не надаватиме зброю Росії, і крім того, посилює експортний контроль, зокрема, за цивільними дронами", - сказав Тихий.

Він додав, що ця тема лунала детальніше, але не усі подробиці може розкрити публічно.

Обговорення саміту світу

До того ж, як повідомив речник, у Гуанчжоу на переговорах обговорювалася логіка дій України після першого саміту миру.

"Ми роз'яснювали китайські стороні, які подальші кроки України, в тому числі, проміжні зустрічі, які будуть за пунктами Формули миру", - додав Тихий.

Зокрема, Кулеба детально повідомив китайській стороні, як Україна буде рухатися до другого саміту миру.

Також, Кулеба запросив Китай брати участь щонайменше у проміжних зустрічах, які незабаром відбудуться. "Вони уважно цю пропозицію сприйняли", - відзначив Тихий.

Глава МЗС України на переговорах з Ван Ї наголосив, що потрібен справжній справедливий мир, а не ілюзія миру.

"Ми дуже задоволені, що в китайської сторони ця теза знайшла відгук. У відповідь китайській міністр Ван Ї сказав, що дійсно, мир маж бути справедливим, і додав, що також тривалим", - наголосив Тихий.

За словами речника, такий мир має виглядати таким чином, аби було міцне, тривале, надійне завершення війни, і неможливість повторення такого нападу на Україну в майбутньому.

Зокрема, Кулеба "багато разів теж повторював, що насправді метою є створення реальності, в якій повторний напад Росії на Україну стане неможливим".

Війна в України - чи допомагає Китай РФ

Як повідомляв УНІАН, у червні президент України Володимир Зеленський згадав, як лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін раніше обіцяв не продавати зброю в Росію. Водночас, президент США Джо Байден відзначив, що Росія виробляє озброєння за допомогою технологій, які отримує від Китаю.

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