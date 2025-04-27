За словами польського лідера, для його країни важливий мирний розвиток без страху, що на неї може хтось напасти.

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував зустріч українського та американського лідерів Володимира Зеленського й Дональда Трампа у Ватикані 26 квітня. Зокрема польський президент відповів, що для нього залишається головним під час переговорів.

"Я сподіваюся, що там (у Ватикані - УНІАН) був особливий дух, який може надихнути на нові рішення та ідеї, які допоможуть покласти край цій війні. Для мене найважливішим є інтерес Польщі та поляків", - зауважив Дуда в інтерв'ю Polsat News.

За його словами, інтерес Польщі та поляків полягає у тому, аби ця війна закінчилася справедливим миром.

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"В інтересах Польщі і поляків, щоб ця війна закінчилася справедливим миром, який також дасть нам гарантію миру, щоб ми могли дійсно мирно розвиватися, не боячись, що хтось на нас нападе", - підкреслив польський президент.

Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані - що відомо

Як писав УНІАН, під час похорону Папи Римського 26 квітня президенти України та США провели переговори. Після цього Володимир Зеленський розповів, про що говорив з Трампом у Ватикані.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - зазначив український лідер.

Водночас президент США зробив сильну заяву після зустрічі із Зеленським. За його словами, у Путіна не було жодної причини випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні дні.

"Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче припиняти війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій", - написав Трамп.

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