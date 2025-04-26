Український президент зауважив, що обговорити вдалося багато тем.

Президент Володимир Зеленський назвав хорошою зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - поділився подробицями Зеленський.

Він зауважив, що це дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо будуть досягнуті спільні результати.

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Український лідер подякував Трампу за зусилля з досягнення миру.

Зеленський у Ватикані

Сьогодні вранці Зеленський прибув до Риму на похорон Папи Франциска. Разом із президентом на церемонію прощання прибули перша леді України та українська делегація.

Раніше свою участь у церемонії прощання з понтифіком анонсував Трамп. Загалом очікувалося, що на похорон Франциска приїдуть лідери низки держав.

На тлі цього італійська газета La Repubblica розповсюдила інформацію, що Україна запропонувала провести саміт за участю США, Італії, Франції, Великої Британії та, можливо, Німеччини.

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