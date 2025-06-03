За словами Пєскова, контакти Путіна і Трампа поки що не заплановані.

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом навряд чи можлива зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. За його словами, такі контакти мають бути результатом технічних домовленостей, пишуть росЗМІ.

Пєсков у коментарі журналістам сказав, що заява Зеленського після переговорів у Стамбулі нібито "не відповідає переговорному духу". Також він заявив, що не варто чекати від переговорного процесу миттєвих рішень і проривів.

За словами Пєскова, заява Зеленського з образами на адресу делегації РФ є незручною і невдалою. Він запевнив, що на переговорах у Стамбулі сторони "досягли важливих домовленостей, які будуть реалізовані". Прес-секретар глави РФ додав, що Москва обговорює з Києвом можливі компроміси, але це питання "не може бути публічним".

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Крім того, прессекретар голови РФ заявив, що контакти Путіна і Трампа поки що не заплановані. Проте "за необхідності їх оперативно організують".

У Кремлі підтримують ідею зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна

Раніше прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявляв, що російський диктатор Володимир Путін "принципово підтримує" можливість особистої зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом. Проте глава Кремля вважає, що цю зустріч потрібно належним чином підготувати.

Також Пєсков заявив, що Путін нібито послідовно доводить до своїх співрозмовників, зокрема у США, позицію Москви щодо нерозширення НАТО. За його словами, у США нібито розуміють позицію РФ.

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