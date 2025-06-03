Москва вимагає капітуляції України і розчаровує навіть Трампа. У гру можуть вступити нові санкції та військова допомога.

Переговори між Росією та Україною в Стамбулі завершилися без прориву: попри домовленість про обмін полоненими, Кремль продовжує вимагати повної капітуляції Києва, пише CNN.

Під час перемовин Росія вручила українській стороні новий меморандум із жорсткими вимогами — виведення ЗСУ з окупованих територій, відмова від вступу до НАТО, повна демілітаризація та заборона на розміщення іноземних військ. Ці умови українська влада категорично відкидає.

Кремль також наполягає на скасуванні санкцій, відмові від репарацій і повному відновленні дипломатичних та економічних відносин. Усе це — без реальних поступок із боку Москви.

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Ці максималістські позиції Путіна стали ударом і по іміджу Дональда Трампа. Президент США, який активно просуває свою стратегію "швидкого миру" в Україні як ключову обіцянку на другий термін, виявив гнів: за його словами, Путін "абсолютно збожеволів" після нещодавніх масованих атак на українські міста.

На тлі провалу стамбульських переговорів у Конгресі США набирає обертів ініціатива щодо нових, "руйнівних" санкцій проти РФ. Один із її авторів, сенатор Річард Блюменталь, публічно звинуватив Кремль у спробі "зробити дурнями Трампа й Америку".

Ситуація створює серйозний виклик для Трампа: чи продовжить він наполягати на переговорах, чи вдасться до жорстких дій — зокрема збільшення військової допомоги Києву? У Вашингтоні визнають: хід війни в Україні дедалі більше впливає на політичні перспективи самого Трампа.

"Той факт, що Путін знову безкомпромісно відповів на заклики до миру, тепер може змусити Трампа діяти", - пише видання.

Переговори у Стамбулі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 2 червня в Стамбулі відбувся другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Зустріч тривала трохи більше години та завершилася без прориву в питанні припинення вогню.

Основні підсумки переговорів:

Обмін полоненими та тілами загиблих: Сторони домовилися про обмін усіма тяжкопораненими та тяжкохворими військовополоненими, а також полоненими віком від 18 до 25 років. Крім того, погоджено повернення тіл 6 000 загиблих військовослужбовців з обох сторін.

Пропозиції щодо припинення вогню: Україна запропонувала 90-денне припинення вогню, але Росія відкинула цю пропозицію, запропонувавши лише короткострокове перемир’я на 2–3 дні для збору тіл загиблих.

Повернення депортованих дітей: Українська делегація передала Росії список 339 дітей, яких, за даними Києва, було незаконно вивезено на окуповані території або до РФ. Україна наполягає на їх безумовному поверненні, наголошуючи, що діти не можуть бути предметом переговорів.

Обмін меморандумами: Україна заздалегідь передала Росії свій меморандум з пропозиціями щодо мирного врегулювання. Натомість російська сторона надала свій документ лише під час зустрічі, що ускладнило підготовку до обговорення.

Можливий саміт лідерів: Україна запропонувала провести зустріч між президентами Володимиром Зеленським, Володимиром Путіним та, можливо, за участі Дональда Трампа. Туреччина висловила готовність виступити посередником у такому саміті.

Попри відсутність значного прогресу в ключових питаннях, сторони домовилися продовжити обговорення та вивчити пропозиції одна одної. Наступний раунд переговорів може відбутися наприкінці червня.

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