'Путін принципово підтримує': у Кремлі заговорили про зустріч із Зеленським і Трампом

Також речник Кремля заявив, що на переговорах у Стамбулі, обговорять росіський та український проєкти меморандумів щодо врегулювання війни.

Російський диктатор Володимир Путін "принципово підтримує" можливість особистої зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом. Втім, він вважає, що цю зустріч потрібно належним чином підготувати.

Про це в коментарі пропагандистському "РИА-Новости" заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Він оголосив, що делегація російських переговорників вирушає до Стамбула на другий раунд переговорів з Україною, який, ймовірно відбудеться 2 червня.

Москва розраховує, що російський та український проєкти меморандумів будуть обговорюватися під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Водночас деталі документів не оприлюднюватимуть.

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"Путін принципово підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським та Трампом, такі контакти затребувані, але потрібна хороша підготовка", - заявив Пєсков.

Речник Путіна додав, що майбутнє європейської безпеки потрібно обговорювати з європейцями, але у Стамбулі будуть переговори саме між Росією та Україною.

Також Пєсков заявив, що Путін нібито послідовно доводить до своїх співрозмовників, у тому числі в США, позицію Москви щодо нерозширення НАТО на схід.

"Москва рада, що занепокоєння Росії щодо розширення НАТО знаходять розуміння у Вашингтоні, особливо з точки зору його посередницької ролі", - додає Пєсков.

Ймовірна зустріч Путіна і Зеленського - що відомо

Можлива зустріч між президентами України та Росії — Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним — залишається предметом обговорень, але її перспектива наразі невизначена.

Раніше прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що зустріч Путіна із Зеленським можлива, але вона має бути "підсумком домовленостей двох делегацій за різними напрямками".

Натомість Президент України висловив готовність до тристоронньої зустрічі з Путіним та президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що відкритий до будь-якого формату переговорів, включаючи двосторонні або тристоронні зустрічі.

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