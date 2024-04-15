Лише за останні кілька місяців одного з провідних політиків АдН було звинувачено в отриманні грошей від прокремлівських стратегів.

Щоб потрапити на секретне засідання парламенту Німеччини, законодавці повинні заблокувати телефони і залишити їх зовні. Всередині їм навіть не дозволяється робити записи.

Як пише The New York Times, однак для багатьох політиків ці запобіжні заходи проти шпигунства тепер видаються чимось на кшталт фарсу. Адже поруч із ними на секретних засіданнях сидять члени ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Лише за останні кілька місяців один із провідних політиків АдН був звинувачений в отриманні грошей від прокремлівських стратегів. Парламентського помічника викрили у зв'язках із російським розвідником. А деякі із законодавців літали до Москви, щоб спостерігати за перебігом виборів у Росії.

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"Знати з упевненістю, що під час обговорення цих делікатних питань там сидять законодавці з доведеними зв'язками з Москвою - це не просто змушує мене почуватися ніяково. Це мене турбує", - сказав член комітету у закордонних справах парламенту від партії "зелених" Ерхард Грундль.

Хоча деякі звинувачення на адресу партії можуть бути спробами набрати очки з боку політичних суперників, проблеми безпеки цілком реальні. У міру накопичення доказів зв'язків "Альтернативи для Німеччини" з Москвою підозри висловлюються з різних боків спектра німецької політики.

"АдН продовжує діяти як довга рука терористичної держави Росія", - написав заступник голови парламентського комітету з розвідки і член правоцентристської партії "Християнські демократи" Родеріх Кізеветтер.

Тривога в Німеччині та інших країнах тільки посилюється напередодні виборів до Європейського парламенту в червні, оскільки очікується, що багато хто з цих партій покажуть свої найкращі результати за всю історію.

"Альтернатива для Німеччини", яка виступає проти поставок зброї в Україну і закликає до припинення санкцій проти Росії, претендує не тільки на те, щоб стати другою за силою німецькою партією на європейських парламентських виборах. Вона може стати провідною силою на виборах у трьох східних землях Німеччини цієї осені. Це дає АдН можливість, хоча й малоймовірну, взяти під контроль уряд однієї із земель.

"Це була б абсолютно нова ситуація щодо Росії, коли люди, які ведуть пропаганду, передають інформацію, могли б фактично перебувати при владі", - сказала Мартіна Реннер, законодавиця від Лівої партії, що входить до комітету парламенту з внутрішньої безпеки.

Ультраправі в Німеччині - деталі

У Німеччині знизилася підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA для Bild am Sonntag.

На думку експертів, популярність "АдН" впала на тлі інформації про ймовірні зв'язки депутатів політсили з проросійською мережею впливу, викритою минулого тижня в Європі.

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