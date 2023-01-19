Питання передали до Комітету із закордонних справ для подальшого обговорення.

У Бундестазі не підтримали пропозицію консерваторів проголосувати за постачання танків Leopard до України. Це питання німецькі депутати розглянули 19 січня.

На сайті Бундестагу повідомляється, що питання постачання Leopard 1 або Leopard 2 Україні розглядалося з ініціативи парламентської групи ХДС/ХСС. Її представники закликали негайно провести голосування, однак не отримали підтримку з боку коаліційних фракцій, АдГ та Лівої партії.

Так, В АдГ заявили, що "війну неможливо виграти воєнним шляхом", а "ліві" хочуть повернутися до дипломатії. Після "спекотних дебатів" питання передали до Комітету із закордонних справ для подальшого обговорення.

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Передача Leopard Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, Німеччина відмовляється передавати танки та не дає "зелене світло" для інших країн для поставок своєї техніки іншим державам.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна погодиться передати Україні танки Leopard 2, але тільки якщо США розпочнуть поставки своїх танків Abrams.

У Польщі, яка обіцяла передати Україні роту танків, заявили, що можуть передати Leopard, не чекаючи на згоду Німеччини.

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