"Альтернатива для Німеччини" залишається другою за популярністю політсилою у ФРН.

В Німеччині підтримка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"). Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом INSA для Bild am Sonntag.

На думку експертів, популярність "АдН" впала на тлі інформації про ймовірні зв'язки депутатів політсили з проросійською мережею впливу, викритою минулого тижня в Європі.

За даними дослідження, "АдН" нині підтримують 19% німецьких виборців, що на один процентний пункт менше, ніж минулого тижня. При цьому підтримка партії знизилася зі свого максимуму (23%) на чотири відсоткові пункти. Водночас праворадикали залишаються другою за підтримкою політичною силою в Німеччині.

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Опозиційна ХДС/ХСС залишається найпопулярнішою із 31 відсотком, тоді як усі три урядові партії – соціал-демократи канцлера Олафа Шольца (15%), "Зелені" (13%) та "Вільні демократи" (5%) – мають лише трохи більше – 33%. Рейтинг "Альянсу Сари Вагенкнехт", який виступає проти військової допомоги Україні, залишається незмінним - близько 6%.

Як сказав глава INSA Герман Бінкерт, якщо такі показники підтримки будуть на виборах 2025 року, жоден уряд не можна буде сформувати без ХДС/ХСС.

Ультраправі в Євросоюзі - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон тисне на ультраправих через Україну. За інформацією Financial Times, політик має намір провести парламентські дебати, щоб усі партії визначилися зі своєю позицією щодо підтримки Києва.

Видання стверджує, що таким чином Макрон намагається привернути увагу до позиції ультраправих щодо Росії.

Також УНІАН повідомляв, що ультраправі Угорщини і Румунії чекають на пакт Трампа-Путіна для поділу України. За словами військового і політичного аналітика, ветерана АТО Євгена Дикого, ця домовленість передбачатиме "фактично розбір України" і повернення до кордонів, які були до Другої світової війни.

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