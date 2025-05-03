Він від початку своєї роботи в Білому домі конфліктував з іншими офіційними особами, стверджують джерела.

Рішення про звільнення Майкла Волца з посади радника з питань нацбезпеки було ухвалено не лише через гучний скандал довкола чату в месенджері Signal. Президент США Дональд Трамп був незадоволений його діями ще до витоку інформації.

Про це із посиланням на джерела повідомляє The Washington Post. Дійсно, долю Волца вирішив скандал з додаванням до секретного чату журналіста. Проте він від початку своєї роботи в Білому домі конфліктував з іншими офіційними особами. Зокрема, коли йшлося про доцільність військових дій проти Ірану.

Джерела видання зазначають, що Трамп був незадоволений Волцом після того, як на початку лютого 2025 року до Овального кабінету здійснив візит премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Тоді американський посадовець казав, що настав час завдати удару по Ірану. Волц "інтенсивно координував із Нетаньягу військові варіанти дій проти Ірану" перед зустріччю ізраїльського премʼєра з Трампом.

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Один зі співрозмовників пояснив, що Волц "хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа, тому що США не намагалися вирішити проблему дипломатичним шляхом". І американського лідера Дональда Трампа це не порадувало.

Звільнення Волца: ключові моменти

1 травня 2025 року стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звільнив Майкла Волца з посади радника з питань національної безпеки. Його обовʼязки тимчасово буде виконувати держсекретар США Марко Рубіо.

Водночас кандидатуру самого Волца Трамп висунув на пост наступного Посла Сполучених Штатів в ООН.

Варто зазначити, що цьому рішенню передував один з найбільш гучних скандалів у чинній адміністрації США. Так, до чату у Signal, де високопосадовці обговорювали конфіденційну інформацію, випадково додали головного редактора видання Atlantic Джеффрі Голдберга.

Чат створив саме Волц. А Голдберга в чат додав, оскільки записав його номер під іншим іменем.

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