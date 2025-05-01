Білий дім заявляє, що не дає коментарів у зв'язку з інформацією від анонімних джерел.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц та інші співробітники звільнені з Ради національної безпеки, повідомили джерела Fox News.

За повідомленням джерел, з посади також йде заступник Волца Алекс Вонг.

Одне з джерел CBS, знайоме із ситуацією в Раді національної безпеки, сказало, що президент США Дональд Трамп вирішив, що від "Сигналгейта" минуло достатньо часу, щоб відставку Волца і Вонга можна було представити як реорганізацію. Раніше президент США не наважувався звільняти радника, вважаючи, що це могли розцінити як поступку зовнішньому тиску.

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Трамп також виключив їх зі складу Ради національної безпеки США. Головний претендент на посаду радника Трампа з нацбезпеки - це Стів Віткофф, парламентер із Росією та Іраном, пише Politico.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт у понеділок відповіла Fox News Digital на запитання про повідомлення, що Уолца та інших буде звільнено:

"Ми не будемо коментувати повідомлення з анонімних джерел".

Хоча причини звільнення офіційно не розкриваються, за даними джерел, це сталося через скандал Signalgate, який призвів до витоку секретних даних.

Скандал із Signal - деталі

У березні Волц опинився в центрі великого скандалу. Він організував груповий чат у месенджері Signal для вищих чиновників Білого дому, у якому обговорювали удари по хуситах. У чат випадково додали головного редактора Atlantic Джеффрі Голдберга. У чаті перебували 18 осіб - зокрема радник президента з нацбезпеки Майк Волц.

Він узяв на себе відповідальність за створення чату, але при цьому запевняв, що Голдберга в списку його контактів не було. Пізніше з'ясувалося, що він додав журналіста до чату, через те, що за кілька місяців до цього зберіг його номер телефону у своєму записнику в айфоні під ім'ям іншої людини.

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