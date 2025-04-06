Журналісти дізналися результати внутрішнього розслідування, яке провів Білий дім.

Журналіст Джеффрі Голдберг був помилково доданий до секретного чату керівників США в месенджері Signal через те, що радник Трампа з питань національної безпеки Майк Уолц випадково записав його телефонний номер під ім’ям одного із топ-посадовців Білого дому. Про це пише The Guardian із посиланням на власні джерела.

Внутрішнє розслідування, проведене Білим домом, показало, що до найбільшого внутрішньополітичного скандалу із новою президентською адміністрацією США призвела низка випалковостей і збігів.

За словами трьох людей, знайомих із даними внутрішнього розслідування, під час передвиборчої кампанії головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг надіслав до штабу Трампа електронного листа із запитом щодо коментаря. Тодішній речник Трампа Брайан Хьюз скопіював і вставив вміст електронного листа, включно із підписом та номером телефону Голдберга, у текстове повідомлення, яке він потім надіслав Майклу Волцу, який був частиною команди Трампа.

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За словами співрозмовників The Guardian, зрештою Волц так і не відповів Голдбергу на його запит про коментар, але випадково зберіг номер Голдберга у своєму iPhone під іменем Хьюза – тоді речника Трампа, а нині речника Ради національної безпеки США. Причому розслідування виявило, що помилкове збереження номера сталося через особливості алгоритмів програмного забезпечення iPhone.

"За даними Білого дому, номер був помилково збережений під час "оновлення пропозиції контактів" в iPhone Волца, що одна людина описала як функцію, коли алгоритм iPhone додає раніше невідомий номер до існуючого контакту, який, як він виявив, може бути пов'язаний з ним", – пише The Guardian.

І ця помилка залишалася непоміченою до березня цього року, доки Волц не вирішив додати Хьюза до групового чату Signal, де обговорювалися плани ударів по Ємену. Але оскільки в телефоні під іменем Хьюза був записаний номер Голдберга, до секретного чату потрапив саме журналіст, а не речник Ради нацбезпеки США.

Відразу після інциденту Волц сказав, що ніколи не зустрічався і не спілкувався з Голдбергом. Виступаючи в ефірі Fox News, він також висловив тоді припущення, що номер Голдберга був "всмоктаний" у його телефон, у зв’язку з тим, як його iPhone зберіг номер Голдберга.

Один зі співрозмовників The Guardian каже, що Трамп вже був проінформований про висновки розслідування і вирішив не звільняти Волца з посади.

Скандал із чатом топ-посадовців США в Signal

Як писав УНІАН, ​у березні в Сполучених Штатах вибухнув скандал, пов'язаний із використанням високопосадовцями адміністрації президента Дональда Трампа месенджера Signal для обговорення секретних військових операцій. Цей інцидент викликав серйозні занепокоєння щодо безпеки та конфіденційності державної інформації.​

11 березня головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав запрошення до групового чату в Signal під назвою "Houthi PC small group". Цей чат був створений радником з національної безпеки Майком Волцом для координації атак на єменських хуситів. Серед учасників були віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Хегсет, директор ЦРУ Джон Реткліфф та інші високопосадовці.​

В чаті обговорювалися деталі майбутніх військових дій проти хуситів, включаючи цілі та використовувані системи озброєння. Голдберг спостерігав за перепискою, не втручаючись, і згодом вийшов з чату. 24 березня він опублікував статтю, в якій висловив стурбованість щодо використання Signal для обговорення секретних операцій, оскільки це може порушувати Закон про шпигунство.​

Продемократична преса та представники Демпартії різко розкритикували посадовців Білого дому, заявивши, що їхня недбалість поставила під загрозу життя американських солдатів. Зокрема наголошувалося, що використання неавторизованого месенджера Signal для обговорення секретної інформації є неприйнятним.

Попри лавину критики, президент Трамп став на захист своїх підлеглих, назвавши скандал "полюванням на відьом". Разом з тим репутація радника Трампа з питань нацбезпеки Майкла Волца була підірвана навіть серед трампістів.

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