Співрозмовники ЗМІ вважають, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то в ній, швидше за все, звинуватять українські спецслужби.

Що про можливу загибелі глави ПВК "Вагнер" кажуть близькі до Кремля джерела "Медуза".

Одне з джерел зізналося, що катастрофа літака Євгена Пригожина його "не дуже здивувала". За його оцінкою, після спроби заколоту Путін "зробив висновки" і перестав вважати Пригожина "надійною і керованою людиною".

Два джерела "Медузи", близьких до Кремля, відзначили, що здивовані тому, що Пригожин навіть після заколоту продовжував вести бізнес в Росії. За оцінкою одного з них, так засновник ПВК "Вагнер" показував, що не дотримується "політес", хоча після заколоту було оголошено, що він "піде в Білорусь".

Відео дня

Співрозмовники "Медузи" вважають, що якщо загибель Пригожина підтвердиться, то в ній, швидше за все, звинуватять українські спецслужби. Втім, вони не виключили, що Пригожин міг залишитися живий: "Він - трикстер, троль. У нього є інформанти в різних структурах, тому - треба чекати".

Аварія літака Пригожина - деталі

Інформацію про смерть ватажка вагнерівців в результаті аварії літака підтверджує пов'язаний з ПВК телеграм-канал Grey Zone.

Також російський телеграм-канал Readovka з посиланням на джерела заявив, що в ці хвилини триває рада командирів ПВК "Вагнер" і за його підсумками буде опубліковано заяву.

Тіла власника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина і військового командира цього угруповання Дмитра Уткіна виявлені на місці аварії і упізнані.

У Білому домі прокоментували інформацію про загибель Пригожина. "Якщо це правда – ми не здивовані", – заявила представник Ради нацбезпеки США Едрієн Уотсон.

Вас також можуть зацікавити новини: