"Грім" та "Коршун" - аргументи стримування агресора в майбутньому?

В Україні на підприємстві «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» з середини 90-х років ведуться роботи зі створення власної зброї стримування — оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) «Грім» та крилатої ракети «Коршун-2». Проте через систематичне недофінансування проект «буксував». У березні 2006 року на засіданні РНБО було схвалено пропозицію створювати українську версію сил стримування, основою яких мав стати ОТРК «Грім», повідомляє Defense Express.

Технічне завдання з розробки нового ОТРК для Збройних Сил України мало бути готовим вже до кінця 2006 року. Планувалося навіть внесення змін до Державної програми розвитку озброєнь і військової техніки на період до 2009 року, яка раніше передбачала розробку ракетного комплексу й фінансування робіт з його створення на КБ «Південне», починаючи з наступного — 2007 року.

Головним завданням ОТРК «Грім» мало стати ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на відстанях від 80 до 290 км. Вага бойового блоку одноступінчастої балістичної ракети становила 480 кг. Бойова частина (БЧ) мала бути виконана за моноблочною або касетною схемою. При цьому моноблочна представляла собою осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу. Тоді як касетна БЧ споряджалася осколково-фугасними бойовими елементами. Розрахункова площа ураження ракети — 10 000 кв. м. Її вага разом із пусковим контейнером, довжиною 7,2 м, — 3,5 т.

Бортова система управління ракети мала бути інерційною, що комплектується системами навігації і наведення різного типу (радіолокаційні, оптико-електронні). При цьому автоматизована пускова установка мала базуватися на шасі вантажного автомобіля високої прохідності та оснащуватися набором систем і устаткування для автономного здійснення підготовки до пуску, який здійснювався за мінометним принципом. На думку фахівців, оптимальним варіантом структурної побудови підрозділів, оснащених ОТРК «Грім», мала стати батарея з 2–3 самохідних пускових установок і пересувного командного пункту.

Передбачалося, що ОТРК «Грім» мав замінити тактичний ракетний комплекс «Точка-У». Експерти оцінювали «Грім» як високоточну зброю нового покоління, здатну забезпечити створення надійного щита неядерного стримування і для самої України, і для будь-якої держави, яка побажає придбати таку зброю.

З урахуванням того, що для розробки нового виду зброї потрібно приблизно 7–10 років, перший дослідний зразок міг бути створений вже через три роки від початку проведення робіт. Сприяв якнайшвидшому, на перший погляд, процесу реалізації проекту той факт, що розробники реалізовували дослідно-конструкторські роботи не «з нуля». Протягом декількох років КБ «Південне» розробляло ракетний комплекс «Борисфен», дослідно-конструкторська робота за яким була заморожена. Однак проект наказав довго жити. З відомої всім причини — фінанси, а точніше, їх відсутності. Свій проект дніпропетровці запропонували інозамовнику.

На даний час, на КБ «Південне» закінчений ескізний проект і здійснюється перехід до розробки модельного твердопаливного двигуна і його випробування. Потім відбуватиметься розробка робочої конструкторської документації ракети, за якою вже можна буде здійснювати створення цього комплексу. Зараз важко сказати про те, коли завершиться реалізація проекту для інозамовника. Все залежить від поставленого завдання, фінансування і успішності проведення всіх етапів розробки. Поки що можна говорити про мінімум чотири-п’ять років.

Крім оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім», КБ «Південне» також презентувало крилату ракету «Коршун-2». Вона створюється на базі дозвукової крилатої ракети «Коршун». Передбачається, що «Коршун-2» матиме вагу бойового оснащення в 480 кг, при цьому швидкість польоту ракети складе близько 0,7–0,8 маху. Висота польоту крилатої ракети складатиме 50 м, і при цьому вона матиме можливість вести політ на надмалих висотах, огинаючи рельєф місцевості на висотах від 0 метрів. Радіус дії нового ракетного комплексу заявлений в діапазоні 280–300 км. «Коршун-2» буде розміщуватися в транспортно-пусковому контейнері, який можна розміщувати як на мобільному наземному шасі, так і на кораблі. Передбачається також можливість її установки без контейнера на пілони під літак. Зараз планується закінчити ескізний проект, враховуючи всі нюанси в різних варіантах розміщення ракети. Для сухопутного варіанту розглядається створення спеціальної командної машини управління, для літака і корабля — інтеграція з уже наявною апаратурою управління озброєнням.

Експертна думка

Для зміцнення зовнішньополітичних позицій і розвитку власного оборонно-промислового комплексу Україні слід відновити зброю стримування. В цьому переконаний директор Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

Він зазначив, що, за експертними оцінками, для відновлення бойового потенціалу Збройних Сил України у частині їхнього переходу на новітні зразки зброї і військової техніки державі необхідно щорічно вкладати 500–700 млн доларів упродовж 5–7 років.

У той же час, зауважив Валентин Бадрак, зазначені фінансові витрати повинні складати тільки чверть оборонного бюджету. «Тоді Україна може вирішити проблему переозброєння і мати у складі Збройних Сил системи озброєнь четвертого покоління, а у деяких випадках — покоління «4+», — переконаний експерт.

Проте, на думку фахівця, навіть за таких умов Україна все ще не вийде на рівень сучасних світових стандартів. Україні слід мати зброю стримування, адже це — сильна протиповітряна оборона і ракетний щит. Якщо ми це зробимо, то й оборонно-промисловий комплекс завантажимо, і отримаємо можливість розмовляти з сусідніми країнами і з країнами далекого зарубіжжя на нормальних умовах, а не знизу вверх», — заявив експерт.

Підготував Ігор ПАРУБСЬКИЙ, «Народна армія»