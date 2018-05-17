Б’ємо по "бізнесу" на мобілізованих та оборудках на заводах ОПК

Про роботу військової прокуратури із запобігання злочинній діяльності окремих посадовців, захисту прав військовослужбовців, насамперед учасників антитерористичної операції, «Народній армії» розповідає військовий прокурор Центрального регіону України, державний радник юстиції 2-го класу Юрій Війтєв.

— Юрію Миколайовичу, розкажіть, будь ласка, про справи, які розслідуються військовою прокуратурою в контексті подій, що відбуваються сьогодні на Сході нашої країни.

— В Україні проведено три хвилі часткової мобілізації громадян до Збройних Сил України та інших військових формувань. При цьому тисячі українців добровільно і далі приходять до військкоматів із проханням відправити їх у зону бойових дій, прагнучи захищати рідну землю. Проте є й такі, хто ухиляється від виконання конституційного обов’язку щодо захисту держави. Часто їм у цьому сприяють окремі посадові особи військових комісаріатів.

Зокрема, працівники військової прокуратури Дарницького гарнізону спільно з оперативними співробітниками міліції затримали офіцера Шевченківського райвійськкомату столиці, який отримав 20 тисяч гривень, пообіцявши одному з киян посприяти в уникненні призову і відправки в зону АТО.

Також завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо групи зловмисників, яка діяла на Вінниччині. У її складі були командир частини, військовий комісар району і житель міста Києва. Їхній «бізнес» будувався на прийнятті громадян на військову службу за контрактом. Бажаючим підписати контракт висувалися певні умови, з якими вони як безробітні, були вимушені погоджуватися. Зокрема, зафіксовано 6 епізодів отримання зловмисниками від п’яти громадян по 600 євро, а ще з одного — тисячі доларів США. При цьому цинізм «бізнесменів» не мав меж, адже вони знали, що один із потенційних контрактників відразу мав їхати в зону АТО, але взяли з нього гроші! На сьогодні обвинувальний акт щодо вказаних осіб направлено до суду. Сподіваємось на справедливе покарання.

Також нашими слідчими завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо високопосадовця Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який одержав кошти на загальну суму близько 160 тисяч гривень за сприяння у діяльності комерційного підприємства. Ще один високопосадовець Державної прикордонної служби України був затриманий при отриманні хабара в розмірі 349 тисяч гривень.

— Юрію Миколайовичу, в ЗМІ проходила інформація, що працівники прокуратури проводять розслідування за деякими фактами і на підприємствах ОПК. Що це за факти?

— Під час перевірки на державному підприємстві «Київський бронетанковий завод» було виявлено нестачу одного танка Т-72, який належав Міністерству оборони і перебував на зберіганні. В ході розслідування з’ясувалося, що посадові особи цього підприємства, зловживаючи службовим становищем, у період 2013–2014 років привласнили бойову машину, завдавши державі збитків майже на 200 тисяч гривень. Також встановлено факт замаху на заволодіння майном оборонного відомства посадовцями цього заводу, які без відома посадових осіб військового відомства здійснили ремонт та передпродажну підготовку 7 танків типу Т-72 із загальною залишковою вартістю 1,5 мільйона гривень з метою їхньої подальшої реалізації на зовнішньому ринку.

Окрім цього, виявлено факти нестачі комплектуючих до військової техніки. Протягом 2002–2014 років посадові особи заводу не забезпечували належного збереження військового майна Міноборони України, що призвело до втрати багатьох вузлів та агрегатів до танків, інших гусеничних машин на загальну вартість 7 мільйонів гривень.

Загалом у ході перевірки було виявлено, що на цьому підприємстві тривалий час реалізовувалися різноманітні оборудки, спрямовані на збагачення певних осіб. Так, улітку поточного року без укладання договорів та за відсутності погодження з державним концерном «Укроборонпром» посадовці заводу перерахували двом комерційним підприємствам кошти за надання послуг з відновлення верстатів, товарно-матеріальні цінності (вироби з металу, запчастини для бронетехніки тощо — Авт.), що не були надані й поставлені. Окрім цього було встановлено, що більшість цін на товари були завищені, а деякі з них взагалі не мали жодного відношення до потреб ОПК.

Також керівництвом підприємства укладалися договори з однією комерційною фірмою на поставку корпусів до нових БТР на загальну суму у 12 мільйонів гривень. При цьому фірма не була їхнім виробником і не мала відповідної ліцензії на торгівлю товарами військового призначення, здійснюючи діяльність лише у сфері надання охоронних послуг.

За зазначеними кримінальними провадженнями державному підприємству спричинено збитків на загальну суму більше 30 мільйонів гривень! На іншому державному підприємстві Міноборони були виявлені факти прихованої здачі в оренду приміщень, унаслідок чого держава недоотримала понад 850 тисяч гривень.

— Розкажіть, будь ласка, про відповідальність, передбачену законами за скоєння військових злочинів.

— Суворість покарання залежить від тяжкості вчиненого злочину. Наприклад, за непокору командиру, самовільне залишення військової частини чи місця служби солдатом передбачено позбавлення волі строком від 5 до 10 років. А за викрадення, привласнення зброї, боєприпасів, вибухових речовин можна отримати від 10 до 15 років ув’язнення. До речі, нещодавно військова прокуратура Центрального регіону завершила кримінальне провадження стосовно 2 військовиків Полтавського гарнізону, які на початку вересня поточного року самовільно залишили розташування своєї частини на Полтавщині й протягом місяця ухилялися від військової служби. За це, згідно із судовим рішенням, кожного з них позбавлено волі строком на 2 роки.

Військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону проводиться досудове розслідування за фактом відмови військовослужбовців виконувати бойовий наказ командира про відбуття підрозділу в зону АТО. Двоє солдатів перебувають під вартою.

— Прокоментуйте, будь ласка, відновлення у війську гауптвахт.

— Саме життя довело, що свого часу поспішили з їхньою ліквідацією. Адже командири втратили вагомий важіль впливу на тих своїх підлеглих, які полюбляють порушувати дисципліну, наприклад, самовільно залишають розташування частин, демонструють свою зверхність за допомогою кулаків тощо. Ось для таких і відновили гауптвахту. Зараз у Центральному регіоні діє одна гауптвахта — в Києві.

— Сьогодні, коли на Сході й далі «гаряче», а військова прокуратура розслідує військові злочини, притягуючи винних до відповідальності, дехто називає її функції каральними.

— Військові прокурори ретельно розслідують будь-яке правопорушення, будь-який злочин і лише тоді виносять свій вердикт. А остаточне рішення щодо міри покарання виносить суд, при цьому підозрюваний користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством щодо захисту. Тому такі порівняння не є коректними.

Стосовно тих, хто зневажає закон, прокурори вживатимуть відповідних заходів. Така практика існує в усіх цивілізованих країнах світу. До речі, в багатьох із них відповідальність за скоєння злочинів є жорсткішою, ніж в Україні. І в притягненні таких осіб до відповідальності там ніхто не бачить порушень прав людини, нехтування демократичними цінностями.

— Нині, попри те, що у країні йдуть бойові дії, відомі факти порушення прав військовослужбовців.

— Хочу зауважити, що питання соціального та правового захисту громадян, призваних під час мобілізації до війська, постійно перебувають у полі зору військових прокурорів. Ми негайно реагуємо на них. Так, наприклад, постійно вживаються заходи представницького характеру щодо захисту осіб, які беруть участь в антитерористичній операції. Зокрема, за позовами військових прокурорів поновлено права людей, яких після мобілізації незаконно звільнили з роботи.

В іншому випадку один із комерційних банків вимагав від громадян, яких призвали на військову службу в особливий період, дострокового виконання їхніх зобов’язань за кредитним договором, сплати відсотків за користування кредитом та накладання штрафних санкцій. Нами вже подано відповідні позови до суду.

Також військовими прокурорами приділяється увага щодо усунення порушень законодавства про оплату праці. Так, під час перевірки встановлено, що на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві впродовж кількох місяців поточного року не виплачувалась заробітна плата. На виконання вимог прокурорського подання керівництвом заводу погашено заборгованість із виплати заробітної плати 3,8 тисячам працівників на загальну суму 31,6 млн грн та сплачено до Пенсійного фонду 17,5 мільйона гривень.

— Дякую за розмову.

Сергій Зятьєв, «Народна армія»