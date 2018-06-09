Собко: "Сила, витривалість, психологічна стійкість - головні вимоги до кандидатів, які хочуть служити за контрактом"

— Анатолію Володимировичу, як в умовах неоголошеної війни на сході вдається оперативно наростити кадровий потенціал, який монотонно скорочували впродовж останніх років?

— На сьогодні основне завдання кадрових органів ЗСУ — це комплектування мотивованим, добре підготовленим особовим складом бойових підрозділів та військових частин, які беруть участь у бойових діях у зоні АТО.

Нещодавно Верховний Головнокомандувач — Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави. Зокрема, згідно з рішенням РНБО, Кабміну доручено невідкладно переглянути порядок комплектування Збройних сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань особовим складом, сформованим на добровільній основі, передбачивши зокрема укладання короткострокових контрактів на проходження військової служби.

Власне, військові ще з травня працюють у цьому напрямі. За цей період укладено понад 1,5 тисячі короткострокових контрактів. Це відбулося після внесення змін до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу». Спочатку кількість охочих служити за короткостроковим контрактом була незначною. Згодом інформація про це набула поширення, з’явилися численні відгуки від тих, хто пристав на такі умови служби, і справа пішла.

У зв’язку з кризовою ситуацією та участю Збройних сил в АТО нам необхідно постійно нарощувати укомплектованість бойових військових частин контрактниками. Саме вони формують ядро ЗСУ. Це вмотивовані військовослужбовці, які добровільно вирішили вступити на військову службу. Вони знають про можливі ризики, не нарікають на труднощі, особливо під час ведення бойових дій. Є серед них і ідейні добровольці, які свідомо вступають до війська, до того ж так і заявляють, що прийшли не заробляти, а боронити свій народ і територіальну цілісність України, але після стабілізації ситуації вони бажають повернутися до мирної праці. Проте раніше існували лише тривалі контракти (3—5 років для солдатів та сержантів), що не влаштовувало добровольців. Тепер законодавством це врегульовано. Короткостроковий контракт передбачає службу «до завершення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію».

— Яке місце в сучасній армії відведено представницям слабкої статі?

— В армії достатня кількість військовослужбовців-жінок. Є серед них і льотчики, і офіцери органів військового управління в званнях до полковника включно, і авіадиспетчери, і сержанти-інструктори. Водночас найбільша частка жінок — це військовослужбовці за контрактом рядового і сержантського складу у підрозділах забезпечення (зв’язківці, медики, штабні фахівці тощо). Там немає високих фізичних навантажень, натомість є інші вимоги: акуратність, пунктуальність, педантичність.

Якщо жінка відповідає вимогам відбору, то, за наявності вакансії у військовій частині, з нею може бути укладено контракт на військову службу. Військовий комісаріат має перелік вакантних посад військових частин, відбирає кандидатів, а рішення про укладання контракту приймає командир військової частини.

— Що потрібно зробити для укладання першого контракту?

— Спочатку подати до військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку або реєстрацією місця проживання заяву, а військовослужбовці строкової військової служби подають рапорт на ім’я командира військової частини з проханням про прийняття їх на військову службу за контрактом. Громадян у військових комісаріатах інформують про особливості проходження військової служби на конкретних посадах, про порядок відбору, які документи потрібно додати тощо.

Військкомати мають необхідні методичні матеріали, співпрацюють з військовими частинами. Власне, вони є посередником між військовими частинами і колом потенційних кандидатів. Військові комісаріати мають повний перелік інформації про норми забезпечення військовослужбовців, про можливість здобути освіту та отримати службове житло в разі укладання контрактів.

Знайти робочі місця в цивільному секторі нині не так просто. Служба в армії на контрактній основі — непогана альтернатива. Нині це лише перші кроки у відновленні престижу професії військового в державі. На контрактну службу рядового, сержантського складу можна вступити з 18 років. Крайня вікова межа — 40 років.

— Які основні критерії відбору осіб на службу за контрактом?

— Стан здоров’я — головний критерій. В ідеалі це мають бути абсолютно здорові юнаки. Певна річ, є обмеження за станом здоров’я, які дають змогу проходити військову службу. Перелік обмежень визначено наказом Міноборони «Про Положення про порядок проходження військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України».

Наступне — рівень освіти. Ще на початку року на контрактну службу зараховували осіб з повною загальною середньою освітою і не нижче. Із серпня поточного року до законодавства внесено зміни щодо зменшення порогового рівня до базової середньої освіти і розширено коло потенційних кандидатів. Тож юнаки з освітою 9 класів можуть спробувати себе в армії.

Сила, витривалість, психологічна стійкість — головні вимоги до громадян, які хочуть служити за контрактом. Крім того, цих людей перевіряють щодо обліку в наркологічних, психоневрологічних лікувальних закладах та в правоохоронних органах. Ті, хто має сумнівне минуле, армії не потрібні. Також проводять професійно-психологічний відбір. Результати тестів дають змогу порекомендувати кандидату вид Збройних сил, рід військ та конкретну військову спеціальність (танкіста, авіаційного механіка, розвідника, снайпера тощо).

Той, хто не проходив строкову військову службу, але претендує на кваліфіковану посаду, має протягом певного терміну (від 2,5 до 5 місяців) пройти відповідну підготовку в навчальному центрі. Йдеться про такі спеціальності, як командири та механіки-водії бойових машин, оператори-навідники артсистем, спеціалісти артилерійської розвідки, авіамеханіки, спеціалісти корабельних систем та інші. Є некваліфіковані посади (стрільці, кулеметники, такелажники, водії). Приміром, юнак має водійські права категорії «С». Тож може після нетривалої допідготовки у військовій частині бути водієм бойової або спеціальної техніки на базі вантажного автомобіля.

— Яка мотивація для військовослужбовців за контрактом?

— На сьогодні основними мотиваційними чинниками для проходження військової служби за контрактом є:

♦ можливість кар’єрного зростання та відповідне збільшення грошового забезпечення;

♦ право на безкоштовне здобуття заочної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (після закінчення терміну першого контракту);

♦ речове забезпечення відповідно до визначених норм і термінів;

♦ отримання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у військово-медичних закладах охорони здоров’я військовослужбовцями та членами їхніх сімей;

♦ можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави;

♦ можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу, які мають вищу освіту, тощо.

— До речі, служба за контрактом у нинішніх умовах — це своєрідна форма заробітку. На які кошти може розраховувати такий військовий?

— Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від посади, військового звання, ступеня кваліфікації, терміну та умов проходження військової служби. Воно складається з окладів грошового утримання та додаткових видів грошового забезпечення.

На сьогодні грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 2,4 до 6,2 тисячі гривень на місяць. Рішенням уряду військовослужбовцям — учасникам АТО зазначене грошове забезпечення збільшено вдвічі. І це не межа. Керівництво держави продовжує пошук шляхів підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, у першу чергу тих, які беруть участь в АТО.

Ольга Прокопенко, «Урядовий кур’єр»