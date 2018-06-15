Робиться все можливе, аби уникнути жертв під час проведення АТО

Підрозділи Збройних Сил України, які беруть участь в АТО, очистили від сепаратистів південь і західну частину Донецької, а також північ Луганської областей, що дало змогу провести президентські вибори в цих регіонах. На сьогодні проблемний регіон заблокований військовими підрозділами. При цьому ці підрозділи демонструють зразки мужності та вірного служіння своєму народу. Про це повідомив на брифінгу в Кабінеті Міністрів України виконувач обов’язків Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль.

Реактивні системи залпового вогню «Град» не використовувалися

- Ми працюємо на випередження ситуацій, що виникають у ході АТО. Сили стримування не дали терористичним угрупованням розповсюдитися на територію тих областей, що межують з районом проведення АТО,- зауважив генерал-полковник Михайло Коваль. - Тож операція проводитиметься, доки на звільнених від сепаратистів територіях не будуть відновлені всі гілки української влади та регіон не розпочне повноцінно функціонувати.

Виступаючи на засіданні Верховної Ради України, виконувач обов’язків Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль повідомив, що реактивні системи залпового вогню «Град» жодного разу під час антитерористичної операції не використовувалися.

- Реактивна артилерія в складі з’єднань АТО є, але вона не використовувалась. Це дуже потужна зброя, і вона б’є по площині. Це небезпечно, - наголосив він, пояснюючи, що українські військовослужбовці ніколи не завдадуть шкоди мирному місцевому населенню.

Водночас, за словами генерал-полковника Михайла Коваля, інша артилерія під час АТО кілька разів застосовувалася.

- Під час заходів АТО ми декілька разів використовували артилерію, але суто по артилерійських позиціях терористів на відкритій місцевості, — заявив він. — Я можу по кожному випадку розповісти, де це було і як, коли міномети обстрілювали наші блокпости. Тому зараз ми на кожен блокпост поставили по групі мінометів, щоб вони могли «відповідати», — додав виконувач обов’язків Міністра оборони України. Він наголосив, що Збройні Сили України роблять все можливе, аби уникнути жертв серед мирного населення під час проведення АТО.

- Збройні Сили України роблять все, щоб жоден мирний громадянин, жодна людина, яка не носить зброю, не постраждала.

Відповідаючи на питання про демобілізацію громадян з найбільш соціально вразливих сімей, генерал-полковник Михайло Коваль зауважив, що близько 6 тисяч військовослужбовців запасу, призваних на службу, будуть демобілізовані відповідно до чинного законодавства.

- Це питання вже практично вирішене. Ми підписали документ і близько 5,5 - 6 тисяч таких військовослужбовців запасу, призваних на службу, вже почали звільнення, - наголосив генерал-полковник Михайло Коваль, повідомивши, що ротації військовослужбовців Збройних Сил України, задіяних в антитерористичній операції на Сході України, не буде.

- Ротація здійснюватися не буде. Ми вивели всі сили і засоби. Ми прикрили всі державні кордони, ми готові до виконання завдань за призначенням. У нас немає жодної зайвої людини, щоб виводити і здійснювати ротацію, - зазначив виконувач обов’язків Міністра оборони України у доповіді Верховній Раді. - Адже в умовах зовнішньої агресії, в яких опинилася українська держава, ротація не може проводитися.

Щодо весняно-літнього призову, то він проводитиметься не тільки до лав Збройних Сил України, а й до Національної гвардії та інших військових формувань.

За словами керівника оборонного відомства, призовники протягом півроку проходитимуть підготовку у відповідних навчальних центрах. Більшість особового складу набиратиметься на контрактній основі. При цьому їх набиратимуть до тих частин, в яких Міноборони може виконати умови контракту.

- Ті, хто буде набраний весною-літом, протягом півроку проходитимуть навчання і ніхто з них не потрапить в район АТО, в якому беруть участь тільки підготовлені фахівці.

За словами генерал-полковника Михайла Коваля, на даний час всебічному забезпеченню Збройних Сил України приділяється максимальна увага.

Забезпеченню війська - максимальну увагу

- На озброєнні Збройних Сил України не було сучасних бронежилетів. Ця проблема існувала, і тому ми забезпечили всіх, хто бере участь в АТО, на початковому її етапі, бронежилетами «афганського» зразка. Але зараз ми повністю замінюємо ці засоби індивідуального захисту на бронежилети новітніх зразків 4-го ступеня захисту - 24 тисячі їх поетапно направляємо у війська. В першу чергу бронежилети направляються до тих підрозділів, які несуть службу на блокпостах.

Він також повідомив журналістам і про те, що на даний час на озброєння війська вже прийняті нові засоби зв’язку, і вони вже є у підрозділах. Виділено необхідні кошти й на замовлення тепловізорів. Вони також уже поставляються у війська.

Під час доповіді на засіданні Верховної Ради України виконувач обов’язків Міністра оборони України генерал-полковник Михайло Коваль також повідомив, що очолюване ним військове відомство передало до прокуратури матеріали стосовно зловживань у системі постачання ЗС України.

- Фінансування Збройних Сил відбувається своєчасно, однак мали місце наявні зловживання окремих посадових осіб при їхньому забезпеченні. Ми проводимо роботу, щоб унеможливити будь-які зловживання, - повідомив виконувач обов’язків Міністра оборони України.