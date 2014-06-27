Священик РПЦЗ: Бойовики в Слов`янську ховають за храмами міномети й звідти обстрілюють українську армію

Про це повідомляє ”Релігія в Україні”.

«Бойовики в Слов`янську ховають за православними храмами міномети й звідти ведуть обстріл позицій української армії. І коли у відповідь українська артилерія б`є по вогняних точках бойовиків, то, природно, снаряди іноді потрапляють і у бік храму”, - повідомив священик.

За його словами, після оголошення українською стороною перемир`я сепаратисти, проігнорувавши це перемир`я, вночі 21 червня атакували українські війська на горі Карачун, влаштувавши обстріл із ”зеніток” і великокаліберних кулеметів. Низка російських ЗМІ при цьому заявили, ніби ”під Слов`янськом звільнено гору Карачун”.

”Видно, план зі зриву перемир`я й нічного захоплення позицій на горі Карачун розроблявся безпосередньо в Москві і вже наперед було заготовлено відповідні повідомлення для російських ЗМІ, - сказав священик. - Посилена атака почалася о четвертій ранку й тривала кілька годин. Розрахунок був на несподіванку й неготовність українських солдатів, які отримали з Києва наказ про перемир`я. Тому російські ЗМІ поквапилися повідомити, що Карачун вже їхній. Проте атаку було успішно відбито”.

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Коментуючи повідомлення Горлівської та Слов`янської єпархії УПЦ (МП) про те, що українські війська нібито цілеспрямовано стріляють у храми й житлові квартали, священик РПЦЗ вказав на надуманість цього твердження. ”Ніхто цілеспрямовано не стріляв по храмах, інакше б від цих храмів уже нічого не залишилося. Всі ті факти, що наводяться в ЗМІ (вибиті вікна або пошкоджені огорожі), лише підтверджують випадковість попадання снарядів у їх бік. Видно, цей благочинний свідомо приховує правду, або ж йому погрожують бойовики. В більшості з них немає нічого святого, це типові більшовики й кримінальні злочинці, які тримають у заручниках мирних жителів. І це з їхньої вини гинуть люди. Якби серед бойовиків дійсно були православні християни, то вони ніколи не стали б вести вогонь, прикриваючись храмами й житловими кварталами”, - сказав він.

Священик РПЦЗ щодня проводить молебні й сповідає солдатів українського батальйону. За його словами, в батальйоні немає ніяких ”фашистів”, ”правосеків” та інших радикалів: ”Тут звичайні 19-річні призовники, ще зовсім ”зелені” й недосвідчені. В більшості з них немає навіть бронежилетів. Це діти, яких щодня вбивають професійні й добре озброєні найманці з РФ, що пройшли гарячі точки в Чечні, Осетії та Абхазії”.

Священик розповів, що серед українських солдатів більшість складають російськомовні, в тому числі й росіяни за національністю. ”Незважаючи на національні й мовні відмінності, всі вони гаряче люблять свою земну Батьківщину – Україну, й готові битися за неї”, - сказав священик.