Бойовики використовують білий прапор для наближення до позицій сил АТО
17:21, 03 липня 2014Військо
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На блокпостах, де перебувають військовослужбовці сил АТО, спостерігається тенденція використання бойовиками білого прапора для наближення до блокпостів та відкриття вогню по українським військовослужбовцям.
Фотокорреспондент газеты “Голос України” Александр Клименко
Втім, такі провокації рішуче припиняються силами АТО, і терористів одразу ж знищують вогнем у відповідь, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.
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Поширена у деяких ЗМІ та соціальних мережах інформація про загибель 40 десантників не відповідає дійсності. За першу половину дня 3 липня загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил України немає.
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