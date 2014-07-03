Бойовики використовують білий прапор для наближення до позицій сил АТО

Втім, такі провокації рішуче припиняються силами АТО, і терористів одразу ж знищують вогнем у відповідь, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Поширена у деяких ЗМІ та соціальних мережах інформація про загибель 40 десантників не відповідає дійсності. За першу половину дня 3 липня загиблих та поранених військовослужбовців збройних сил України немає.