Впродовж доби терористи 18 разів обстріляли позиції сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу.

«Протягом доби незаконними збройними формуваннями скоєно 18 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України», - заявив він.

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За словами Лисенка, «бойовики здійснили підступний та підлий напад на один із блокпостів українських військових. Терористи спочатку під’їхали на цивільному транспорті з білим прапором. Наблизившись до блокпосту, бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Один український захисник, на жаль, загинув. У відповідь терористи отримали гідну відсіч – усіх нападників було знищено».

«Також у другій половині дня був обстріляний блокпост у районі населеного пункту Красний Лиман. В результаті обстрілу отримав поранення один військовослужбовець», - додав він.

Речник РНБО підтвердив, що «2 липня підрозділи Збройних сил України на півдні Донецької області знищили автоколону терористів із 5 КамАЗів разом з бойовиками, які намагалися прорватися через бойові порядки сил АТО».