Війська ЗСУ допомагають відновити нормальне життя у звільнених від терористів містах

Уряд України вживає заходів щодо покращення ситуації у вивільнених військовослужбовцями ЗС України та інших силових структур, які беруть участь в антитерористичній операції, населених пунктах східних областей держави. Військові сапери проводять роботи по розмінуванню об’єктів інфраструктури. Військовослужбовці у звільнених від терористів населених пунктах відновлюють зруйновану бойовиками інфраструктуру, доставляють гуманітарні вантажі, допомагають місцевому населенню у наведенні порядку в містах і селах.

Основні зусилля сил АТО зосереджені на знищенні осередків і блокпостів бойовиків, відновленні контролю над державним кордоном та надійній ізоляції зони конфлікту.

Наступальні дії сил антитерористичної операції змушують терористів вдаватися до втечі за межі зони АТО, переходити на сторону сил АТО або здаватися у полон.

Протягом доби незаконними збройними формуваннями скоєно шість обстрілів блокпостів та позицій підрозділів ЗС України.