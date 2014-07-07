У Слов'янську за добу сапери знешкодили 700 мін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.

За його словами, терористи у селі Обрів замінували ретранслюючі станції операторів мобільного зв'язку МТС та Київстар.

Від імені РНБО Лисенко закликав громадян при виявленні вибухонебезпечних предметів жодним чином не намагатися їх знешкоджувати, а повідомляти про місце виявлення сили АТО. В разі, якщо немає можливості безпосередньо повідомити військовослужбовців, потрібно телефонувати на спецлінії 101 та 102 і через них вся інформація буде передана інженерним підрозділам.

Читайте такожВ зоні АТО інженери ВС проводять роботу з розмінування об'єктів Також Лисенко зазначив, що на даний час військові продовжують розмінування адміністративних будівель, доріг, мостів, об'єктів соціального значення на територіях звільнених від терористів, зокрема відновлено роботу двох телевеж у Костянтинівці та Артемівську, на третій телевежі, яка знаходиться під Слов'янськом на горі Карачун відновлювальні роботи тривають.

Лисенко повідомив, що у Слов'янському і Краматорському районах вже перераховані соцвиплати населенню за липень.