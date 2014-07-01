Бойовики переходять на бік АТО цілими групами - речник АТО
Речник АТО Олексій Дмитрашківський заявив про те, що терористи з Донбасу почали переходити на бік силовиків цілими групами та повідомляють інформацію про місцезнаходження бойовиків.
За словами представника АТО, терористи зрозуміли, що чинити опір військовим немає сенсу, тому почали переходити на їхній бік.
"Бойовики зрозуміли, що чинити супротив українським силовикам немає сенсу. Бойовики у телефонному режимі та, переходячи на сторону ЗСУ, надають достовірну інформацію, яка отримує підтвердження, про плани та дислокацію сил терористів. Наразі тривають перемовини і очікується перехід на сторону сил АТО ще великої групи бойовиків", - цитує Дмитрашківського ТСН.
Також представник АТО пообіцяв найближчим часом оприлюднити інформацію про кількість артилерії та авіації, що бере участь в активній фазі АТО.
Нагадаємо, Тимчук писав, що силовики в зоні АТО обстрілюють позиції терористів з артилерії та авіації.