Бойовики переходять на бік АТО цілими групами - речник АТО

За словами представника АТО, терористи зрозуміли, що чинити опір військовим немає сенсу, тому почали переходити на їхній бік.

"Бойовики зрозуміли, що чинити супротив українським силовикам немає сенсу. Бойовики у телефонному режимі та, переходячи на сторону ЗСУ, надають достовірну інформацію, яка отримує підтвердження, про плани та дислокацію сил терористів. Наразі тривають перемовини і очікується перехід на сторону сил АТО ще великої групи бойовиків", - цитує Дмитрашківського ТСН.

Також представник АТО пообіцяв найближчим часом оприлюднити інформацію про кількість артилерії та авіації, що бере участь в активній фазі АТО.

Нагадаємо, Тимчук писав, що силовики в зоні АТО обстрілюють позиції терористів з артилерії та авіації.