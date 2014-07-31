У зоні АТО групи розмінування знешкодили понад 4 тис. вибухонебезпечних предметів

Сьогодні було розміновано міст в населеному пункті Відродження, що поблизу Артемівська, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

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Фахівцям з розмінування доводиться мати справу з великою кількістю залишених терористами розтяжок, мін та боєприпасів, які не розірвалися. За час проведення АТО вони розмінували 45 об’єктів місцевої інфраструктури. Фахівці з Центру розмінування Головного управління оперативного забезпечення збройних сил знайшли 372 вибухонебезпечних предмети.

Вибухонебезпечі предмети військовослужбовці знаходять скрізь: у підвалах житлових будинків, у будівлях місцевої влади, школах та дитячих садках. Терористи залишають замінованими водні колектори та залізниці, інші важливі об’єкти.

За даними груп розмінування збройних сил, задіяних в АТО, за період їхньої роботи виявлено та знешкоджено 4028 вибухонебезпечних предметів.