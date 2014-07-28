За три тижні у Слов’янську вилучили понад 5,4 тис. вибухонебезпечних предметів

Про це УНІАН повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

При цьому зазначається, що піротехнічними підрозділами загалом обстежено 235,27 га територій та 552 будівлі.

У повідомленні сказано, що тільки за останню добу підрозділами ДСНС у Слов’янську та на прилеглих територіях виявлено та вилучено всього 14 вибухонебезпечних предметів.

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Також у місті працює група підводного розмінування ДСНС, яка протягом трьох діб вже обстежила 2,7 га водної акваторії.

Учора піротехніки Управління ДСНС України у Чернігівській області виїхали на Луганщину, де у складі зведеного загону розміновуватимуть звільнені від терористів населені пункти та прилеглі до них території.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили Слов`янськ від терористів, які перебували в місті з середини квітня.