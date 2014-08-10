"Стрєлок" погрожує своїм замовникам втечею з України - прес-центр АТО

Про це повідомляє у своєму Facebook прес-цент АТО.

"В результаті знищено велику кількість техніки та живої сили терористів. В лавах терористів відзначається паніка та хаос. Знову спостерігаються масові випадки дезертирства", - йдеться у повідомленні.

"Як стало відомо з достовірних джерел, керівник бандитського угрупування «Стрілок» поставив ультиматум керівництву східної держави – якщо не буде надана допомога, то він вимушений буде відступити від міста Антрацит. А також погрожує своїм замовникам втечею з України", - підкреслили в прес-центрі.