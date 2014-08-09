Сили АТО ведуть активні дії в районі Луганська, Алчевська та Стаханова - Тимчук

Сили АТО ведуть активні дії в районі Луганська, Алчевська та Стаханова, де зосередилися значні сили терористів. Бойовики чинять запеклий опір, намагаючись зірвати блокування їх угруповань.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

За оперативними даними, також спостерігається скупчення живої сили і техніки терористів у районах Горлівки, Шахтарська, Сніжного, Свердловська, Тореза.

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