Путін перетворив російську Феміду на особисту підстилку - Тимчук

Так на своїй сторінці у Facebook керівник групи "Інформаційн опір" Дмитро Тимчук прокоментував арешт українських офіцерів в РФ

Тимчук нагадав, що Слідчий комітет Росії подав клопотання про арешт п'ятьох військових з української 72-ї бригади, і російський суд, ясна річ, заарештував їх. Російські слідчі розповідають, що наші військові застосовували "фосфорні" боєприпаси.

"Треба уважно вдуматися в офіційне повідомлення російського Слідкому: "... Навряд чи затримані українські військові, в націоналістичному угарі прямуючи на каральну операцію, могли собі уявити, що за всі скоєні ними злочини рано чи пізно доведеться відповісти. І тепер замість бравурних маршів в їх честь на Майдані, які вони собі напевно уявляли, замість обіцяних нагород їх чекає банальний суд ... ".

Читайте такожУ Росії на 2 місяці заарештували п’ятьох офіцерів 72-ї бригади

Люди добрі, і це говорить слідчий? Це стиль юриста? Я читаю, і бачу маячню горлопана-пропагандиста або журналіста з жовтенької газетки, але ніяк не служителя Закону", — написав Тимчук.

Він також додав, що факт в тому, що Путін не тільки російську Феміду перетворив на особисту підстилку.

"Вся Росія сьогодні — це дешевий балаган, в якому невпинно йде одне подання під назвою "Шоу виродків", — додав він.