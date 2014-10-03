Міноборони спростувало інформацію про використання бойовиками газу в донецькому аеропорту

Про це йдеться на сторінці Міноборони в соцмережі. "В соціальних мережах зараз поширюється інформація про використання терористами газу в Донецькому аеропорту. Насправді терористи використовували димові шашки, намагаючись під прикриттям диму прорватися до цього важливого стратегічного об'єкту", - наголошується в повідомленні Міноборони.

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У повідомленні Міноборони ще раз попросило громадськість не розповсюджувати неперевірену інформацію про бойові дії в зоні АТО. "Це тільки шкодить нашим хлопцям, їх рідним і близьким людям, нагнітає паніку і занепокоєння", - підкреслюється в повідомленні оборонного відомства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні бойовики почали штурмуватипозиції сил АТО біля донецького аеропорту. Вони закидали українських військових димовими шашками. У той же час користувачі соцмереж писали про те, що бойовики застосовували невідомий газ.