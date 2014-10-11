Порошенко обіцяє відновити та модернізувати військово-повітряні сили

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час відвідання Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, повідомляє прес-служба глави держави.

Звертаючись до майбутніх льотчиків, президент сказав: «Ви – наші українські соколи, адже цей птах завжди символізував потяг людини і до неба, і до справжньої свободи. Саме вам захищати мир в українському небі».

Порошенко відзначив докорінну зміну у ставленні населення до армії. «Сьогодні вся країна розуміє та демонструє повагу до Збройних Сил», - сказав він. За словами президента, якщо рік тому лише менше 20% українців були готові захищати зі зброєю Батьківщину, то у жовтні цього року їх вже більше 60%. Рівень довіри до армії сьогодні становить 63%.

Читайте такожРНБО: Українська авіація веде спостереження у зоні АТОПрезидент назвав символічним той факт, що основний навчальний заклад країни, який готує військових льотчиків, розташований на Слобожанщині, «віддавна вільній землі, де споконвіку селилися незалежні вільні козаки».

Глава держави ознайомився з навчально-технічною базою університету, відвідав навчальні класи, симулятори літальних апаратів, поспілкувався з курсантами.

Нагадаємо, українська військова авіація зазнала істотних втрат за час АТО. З 7 квітня по 22 серпня ВПС України втратили 18 літаків і вертольотів, при цьому загинули майже сто людей.