Українська військова авіація за час АТО втратила 18 машин, загинули майже сто людей

Журналісти ТСН склали підбили статистику вірогідних повідомлень про втрати української війської авіації.

Згідно з підрахунком, за час АТО Україна втратила 18 літаків і вертольотів, при цьому загинули 89 людей, 11 було поранено, а двоє зникли безвісти.

Зокрема, було втрачено 10 вертольотів (по п'ять Мі-8 і Мі-24) і вісім літаків (Ан-30Б, Ан-26, Іл-76, два МіГ-29, два Су-25, Су-24М). Найбільше людей загинули внаслідок збиття військово-транспортного Іл-76 14 червня (49 осіб), і внаслідок аварій п'яти вертольотів Мі-8 - 26 осіб.

Найсуттєвіших матеріальних збитків державі завдали аварії вертольотів Мі-24 (5х15 - від 75 мільйонів доларів) та винищувачів МіГ-29 (2х30 - від 60 мільонів доларів).

Читайте такожМіноборони: два з чотирьох Су-25 сил АТО були збиті при поверненні з завданняЗа різними даними, українську авіацію переважно збивали з ПЗРК і зенітних установок. РНБО також заявляє про випадок атаки з боку російського винищувача і можливе застосування бойовиками зенітно-ракетного комплексу "Бук". Крім того, один штурмовик Су-25 зазнав аварії при заході на посадку в аеропорті Дніпропетровська, а один вертоліт Мі-8 ДСНС розбився в Харківській області з невідомих причин.