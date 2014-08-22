Українська військова авіація за час АТО втратила 18 машин, загинули майже сто людей
Бойовики за весь час АТО, яка триває з 7 квітня, знищили, за різними даними, біля двох десятків літаків та вертольотів, через що загинули та отримали поранення близько сотні бійців. Загальні матеріальні втрати становили щонайменше 250 мільйонів доларів.
Журналісти ТСН склали підбили статистику вірогідних повідомлень про втрати української війської авіації.
Згідно з підрахунком, за час АТО Україна втратила 18 літаків і вертольотів, при цьому загинули 89 людей, 11 було поранено, а двоє зникли безвісти.
Зокрема, було втрачено 10 вертольотів (по п'ять Мі-8 і Мі-24) і вісім літаків (Ан-30Б, Ан-26, Іл-76, два МіГ-29, два Су-25, Су-24М). Найбільше людей загинули внаслідок збиття військово-транспортного Іл-76 14 червня (49 осіб), і внаслідок аварій п'яти вертольотів Мі-8 - 26 осіб.
Найсуттєвіших матеріальних збитків державі завдали аварії вертольотів Мі-24 (5х15 - від 75 мільйонів доларів) та винищувачів МіГ-29 (2х30 - від 60 мільонів доларів).
Читайте такожМіноборони: два з чотирьох Су-25 сил АТО були збиті при поверненні з завданняЗа різними даними, українську авіацію переважно збивали з ПЗРК і зенітних установок. РНБО також заявляє про випадок атаки з боку російського винищувача і можливе застосування бойовиками зенітно-ракетного комплексу "Бук". Крім того, один штурмовик Су-25 зазнав аварії при заході на посадку в аеропорті Дніпропетровська, а один вертоліт Мі-8 ДСНС розбився в Харківській області з невідомих причин.