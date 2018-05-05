Сумчанин розробив проект унікальної військово-транспортної машини "Іллюша"

Принаймні, так стверджує сам автор цієї розробки, з яким зустрівся кореспондент Укрінформу.

- Павле Павловичу, як виникла ідея вашого проекту?

- Я є одним із позаштатних радників голови обласної ради Миколи Клочка. Він поставив мені завдання допомогти із заповненням місцевих підприємств замовленнями. А оскільки я понад 10 років пропрацював в об'єднанні імені Фрунзе провідним конструктором на військових замовленнях, то вирішив діяти відповідно. Ми підготували звернення до Арсенія Яценюка, де серед інших пропозицій вказали існуючу можливість виготовляти на сумських підприємствах танки чи легку бронетехніку. У принципі, це було підтримано, але виникла проблема з технічною документацією. Готова коштує шалені гроші, і нам у Кабміні порадили розробити власний проект.

На все про все пішло три місяці, і сьогодні проект військово-транспортної машини, аналогів якої немає у світі, фактично готовий до реалізації. Його презентація відбулася у Києві, де він отримав дуже високу оцінку від керівництва Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, «Укроборонпрому». Всі кажуть, що це унікальна машина, яку треба запускати у виробництво. Питання стоїть на контролі у Міністра оборони, і найближчим часом він своїм підписом має винести вердикт щодо майбутнього цього проекту. Звичайно, хотілося, щоб цей процес проходив швидше, але оскільки мова йде про військову техніку, ми повинні пройти всі етапи, передбачені державними стандартами.

Зауважу, що проект особисто схвалив президент України Петро Порошенко, кодова назва цієї машини ППШ «Іллюша». ПП - ініціали Петра Порошенка, а «Іллюша» тому, що він дав розпорядження по узгодженню проекту на церковне свято Іллі. Ця назва вже прижилася серед тих, хто знайомий з машиною.

- У чому ж унікальність вашого дітища?

- Офіційно проект називається «Десантно-евакуаційна машина вогневої підтримки». Вона за всіма параметрами адаптована до тієї гібридної війни, яку нам нав'язав Путін. Техніка принципово відрізняється від тієї, яка зараз знаходиться в розпорядженні нашої армії.

Машина може взяти 40 десантників і 3 тонни вантажу: це боєприпаси, вода і пальне. Та головне, що вона пристосована для вивезення тяжкопоранених: у ній можна розмістити 16 носилок, надійно закріпивши їх. Плюс до цього, у авто залишається місце для транспортування 20-25 поранених, які можуть перебувати у сидячому положенні. Також там є від 4 до 6 боксів для транспортування загиблих. Що дуже важливо з психологічної точки зору, адже вбитих не складують навалом, як це зараз робиться, наприклад, з використанням БТР.

Ще одна важлива деталь: можливість для бійців швидко вибратися з машини. Ви бачили, як сьогодні транспортують десантників? Вони сидять зверху на бронетранспортерах, повністю відкриті для обстрілу, а всередину не йдуть, бо у випадку ураження техніки не встигають вибратися і можуть згоріти живцем. В «Іллюші» ж 40 бійців можуть сидіти, а при необхідності залишити техніку за 15 секунд, хоча реально це зробити й за 8. А щоб завантажити машину десантниками, в тому числі й пораненими, знадобиться 1-2 хвилини.

Вона може розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину і має можливість із зони АТО без зупинки відвезти поранених, наприклад, до Дніпропетровська.

- Які ще переваги у ППШ?

- Її вартість. Якщо БТР коштує близько 2 мільйонів доларів, то наша машина - 200 тисяч доларів. Така різниця через те, що в бронетранспортерах є багато непотрібних для цієї війни функцій. Наприклад, вони водоплаваючі. І де цю функцію можна використати серед степів Донбасу? Або, скажімо, у БТР-ах існує підамортизація сидінь: для того, аби у випадку наїзду на міну десантника не так сильно труснуло. Хоча ми бачили що залишається від цієї техніки від потрапляння на сучасну вибухівку.

Подібних функцій, які у конкретній війні ні до чого, у нашої машини нема. Так, броня у неї не така міцна, як, може, хотілося б, однак осколки і кулі вона витримує. А саме осколки у 80 процентах випадків стають причиною поранення і загибелі бійців.

Далі: наша машина захищена від перевертання, мін, її кабіна броньована. У неї є генератор, щоб заряджати акумулятори, а також, щоб підігрівати воду для душу і стаціонарна пральна машина, аби солдати та офіцери могли випрати брудний одяг. Вона має власний бульдозерний відвал і дуже швидко може підготувати для себе та іншої техніки основні й запасні позиції, а також зробити окопи для солдат.

- Чи здатна область розпочати серійне виробництво таких машин?

- Безумовно. У серпні, коли ми презентували свій проект, ми готові були до кінця року виготовити 500 одиниць техніки. Із президентом України було узгоджено постачання нам 500 шасі білоруського виробництва. Однак «Укроборонпром» наполіг на тому, аби при виробництві «Іллюш» використовувалися шасі КрАЗу. Оскільки дозвільний процес затягнувся, виготовити таку кількість машин ми вже не встигнемо. А от наступного року, після розміщення Міністерством оборони на промислових майданчиках регіону замовлення на цю техніку, за перші 6 місяців армія зможе отримати із Сумщини півтисячі нових машин.

- Чи немає у плані нових проектів для наших Збройних Сил?

- Поки вирішується питання з «Іллюшею», ми розробили проект евакуаційної машини під кодовою назвою «Лань» на базі УАЗу на двоє носилок, при цьому, вона має озброєння. Голова облради Микола Клочко хоче презентувати цей проект для широкого загалу з тим, аби зібрати кошти на таку машину. Її вартість - 15 тисяч доларів. Думаю, такі кошти під силу знайти, і ми допоможемо армії новою технікою.

Автор: Сергій Ханін