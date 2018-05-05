У соціально-психологічній реабілітації учасників АТО важлива роль і юристів

Нині багато наших захисників потребують не лише матеріальної, моральної підтримки Українського народу, але й правової допомоги. Саме тому, як розповів нашому кореспонденту начальник відділу організації правової роботи та забезпечення інспекційної діяльності Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України підполковник юстиції Євген Салогуб, з ініціативи департаменту були сформовані територіальні юридичні відділи, які розпочали свою роботу в містах Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Вінниця та Львів. Серед головних напрямків роботи фахівців цих відділів, зокрема, допомога в соціально-психологічній реабілітації, професійній адаптації військовослужбовців-учасників антитерористичної операції. Юристи цих підрозділів, безпосередньо спілкуючись з військовослужбовцями, вивчають їхні проблеми, надають практичні поради щодо їхнього вирішення і сприяють у цьому процесі.

За словами Євгена Салогуба, нині чимало офіцерів-юристів надають правову допомогу безпосередньо в зоні АТО. Наприклад, фахівці Східного територіального юридичного відділу, який очолює підполковник юстиції Фаїк Ібрагімов. За територіальним розташуванням цей відділ є найближчим до зони проведення антитерористичної операції. Нині там особливо напружений робочий ритм. Військові юристи постійно зустрічаються з учасниками АТО на передовій, у госпіталях, де лікуються поранені бійці, з родинами захисників Вітчизни. Вони не лише роз’яснюють чинне законодавство в частині соціального захисту військовослужбовців-учасників АТО, але й надають конкретну допомогу. За їхньою своєрідною статистикою нині найчастіше бійців цікавить порядок набуття статусу учасника бойових дій, інвалідності, перспектив проходження подальшої військової служби пораненими бійцями, виплати грошового забезпечення в період перебування в лікувальних закладах.

Нещодавно під час відрядження в зону АТО підполковник юстиції Ф. Ібрагімов надав правову допомогу військовослужбовцям та працівникам Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, які не входять до складу лікарсько-сестринських бригад, але залучаються до проведення антитерористичної операції. Забезпечуючи оперативну евакуацію поранених, вони цікавилися, чому не мають права на отримання надбавки за виконання особливо важливих завдань у розмірі 100 відсотків. Військові медики порушили також питання щодо надання їм статусу учасників бойових дій. Юрист не лише докладно поінформував про правові сторони порушеної проблеми, а й надіслав до Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України аналітичні матеріали про те, що хвилює учасників антитерористичної операції, і пропозиції щодо розв’язання виниклої проблеми.

Читайте такожПсихологи для учасників АТОЧималий досвід правої роботи з військовослужбовцями в зоні проведення АТО вже мають і фахівці Південного територіального юридичного відділу, яким керує підполковник юстиції Юрій Добров, та юристи Південно-східного територіального юридичного відділу, який очолює підполковник юстиції В. Ященко, Так, вони нині активно допомагають багатьом учасникам антитерористичної операції у забезпеченні їхнього права на отримання земельних ділянок для ведення садівництва та індивідуального будівництва. Багато роблять і для розв’язання проблемних питань військовослужбовців, які перебувають на лікуванні у військовому госпіталі тощо.

Останнім часом сфера діяльності військових юристів розширилася. З ініціативи Міністерства оборони України вони через мережу громадських приймалень Міністерства юстиції надають безоплатну правову допомогу не лише військовослужбовцям Збройних Сил, а й цивільним мешканцям регіонів.

Пропозиції фахівців регіональних юридичних відділів щодо посилення правового захисту учасників АТО ретельно вивчаються та аналізуються в Департаменті правового забезпечення Міністерства оборони України. На їхній основі відпрацьовуються нормативно-правові акти, спрямовані на підвищення соціального захисту учасників АТО. Вже підготовлено кілька законопроектів, які сприятимуть розв’язанню, зокрема, проблеми забезпечення учасників бойових дій житлом та інших гострих питань захисників Вітчизни.

Підсумовуючи нашу розмову, підполковник юстиції Євген Салогуб звернув увагу на ще один важливий напрямок діяльності військових юристів. Підвищення боєздатності Збройних Сил України, посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції залежить від фінансових ресурсів військового відомства. Тому військові юристи ведуть активну роботу задля відшкодування збитків, завданих армії різними комерційними структурами та організаціями. У результаті — до скарбниці оборонного відомства вже повернуто понад 47 мільйонів гривень.

Володимир ЧІКАЛІН, «Народна армія»