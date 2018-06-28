Почім смачні великодні традиції українців?

Паску чи “куліч”, шинку, полядвицю чи “шовдарь”, писанки чи крашанки... Що до Великоднього кошика покладуть на Львівщині, Донеччині, Чернігівщині, в Криму та Києві, і скільки коштуватиме святкове задоволення? Регіональні кореспонденти УНІАН оцінили мінімальний великодній бюджет у різних регіонах України.

Почнемо з Сімферополя . І не тому, що це крайній південно-східний регіон, а тому, що більшість місцевих мешканців, за даними, які зібрав кореспондент УНІАН, не надто вибагливі у великодніх смаках. Отже, на освячення тамтешні вірники несуть до церкви мінімальний традиційний набір – великодні яйця (ціни: 5,40-6,80 грн./десяток) та “кулічі” (паску – окремі назви подаємо мовою оригіналу – ред). Ціни на паску - від 2,5 до 10,5 грн., залежно від ваги. А ще до кошика тут кладуть, але це вже за бажанням і за можливості, ковбасні вироби і сир. Смачну варену ковбасу у Сімферополі можна придбати за 48-55 грн. за 1 кг, а твердий сир – за 42-60 грн./кг. Якщо обійтися цим мінімумом, придбавши по півкіло сиру і ковбаси, можна вкластися у 70-90 грн.

У Херсоні підрахували, що стандартний святковий набір там можна придбати від 20 грн. – це за яйця і паску до 100 грн. – це вже зі скромним набором забаганок. Як пояснили кореспондентові УНІАН в Свято-Духівському кафедральному соборі Херсона, на обряд освячення у храм священики радять прихожанам брати тільки воду, печені паски і фарбовані яйця. Проте священнослужителі також відзначають, що прихожани часто приносять до церкви ще й сало або м`ясо (в основному балик чи шинку). Як відзначив кореспондент, ціни в обласному центрі у переддень свята на базарі і в продовольчих мережах майже зрівнялися. Тому, за паску в залежності від інгредієнтів та ваги просять 5-15 грн., за сире сало 20-30 грн./кг, за солене – 35-40 грн./кг, мариноване “потягне” і всі 45 грн./кг, яйця курячі 6-8 грн./десяток, а свиняча вирізка чи шинка – 45-55 грн./кг і 60-70 грн./кг, відповідно.

На Слобожанщині традиційно до кошика на Великдень кладуть м’ясні вироби, сало, ковбасу, сир, яйця, паску, червоне вино, повідомив кореспондент УНІАН з Харкова . За м’ясний набір – шинку чи баличок – просять від 43 до 58 грн./кг і від 68 до 91 грн./кг, відповідно. Яйця – від 9 до 12 грн./кг. Сало сире – 22-35 грн./кг, копчене – 50 грн./кг. Паску у супермаркетах продають від 13 до 17 грн./кг, в кіосках центрального ринку – від 5 до 13 грн./кг, маленькі – по 3 грн./штука. Отже, трохи дорожче, ніж у південних регіонах, а все ж у 100 грн., якщо постаратися, можна і вкластися.

Донеччани, повідомляє кореспондент УНІАН, до великоднього кошика традиційно кладуть паску, яйця, ковбасу, сало, сир, а дехто - й овочі. Яйця на ринку шахтарської столиці можна придбати від 3,5 до 7,5 грн./десяток , у продовольчих мережах – від 6 до 14 грн./десяток. Паску, відповідно, від 10 до 25 грн. на ринку, і від 19 грн. до 35 грн. – у магазинах. Сало – у межах 40 грн./кг, сир твердий від 35 до 55 грн./кг. Варену ковбасу – від 40 до 55 грн./кг, сирокопчену – 75-120 грн./кг. Огірки свіжі продають у магазинах від 17 до 25 грн./кг, на ринках – у межах 20 грн./кг. Підрахувавши середні ціни на названі продукти, отримуємо в середньому 150 грн. за мінімальний, майже “спартанський” святковий набір.

На Чернігівщині, як з’ясував кореспондент УНІАН, традиційними продуктами, що кладуть до великоднього кошика, є паска, крашанки чи писанки, домашня ковбаса, запечене м`ясо або сало. Останнім часом до кошика ще кладуть пляшку червоного вина, або горілки, а також хрін чи гірчицю. У селах, крім перерахованого, у кошику обов`язково має бути сіль та шматок хліба. Вважається, що свячені яйця потрібно їсти зі свяченою сіллю. Також люди дотримуються думки, що в оселі має бути свячена сіль як захист від злих сил. А свячений хліб віддають худобі, щоб лад був у господарстві і худоба не хворіла. Зберігається традиція класти ще й шматочок мила – для здоров`я тіла. Порахуємо. Десяток курячих яєць коштує у магазинах – 5.99-8. грн., на ринку – 5.10-7 грн. Придбати паску можна від 3,50-4 грн. до 11 грн., залежно від ваги. Червоне вино, наприклад, "Кагор" можна придбати у магазині, залежно від виробника, у межах 9,72-20,92 і вище.Свинина у магазинах продається за 50,5-60,5 грн./кг, сало – 22 грн./кг. На ринку м`ясо, як стверджують продавці, уже подорожчало у переддень Великодня. Свинина на ринку коштує нині у межах 55-60 грн., сало – 25-45 грн. Виходить, святковий кошик на Великдень для пересічної родини обійдеться не менше, ніж у 100 грн.

На Вінниччині , за інформацію кореспондента УНІАН, до вже перерахованих яєць, паски, ковбаси, сала, солі, кладуть ще й вершкове масло, домашній сир і окремо – сирну паску домашнього виготовлення (коштуватиме не менше 26-27 грн.). За яйця просять від 4,50-6,50 до 10 грн./кг. За паски – від 5-8 грн. до 17-30 грн. Ковбаса від 46-60 грн./кг на ринку до 55-80 грн./кг у магазині. Сало – 20-40 грн./кг на ринку і до 35 грн./кг у магазинах. У 130-150 грн., зрештою, вкластися можна, якщо знайти розумний компроміс між ціною та якістю.

До Великоднього кошика мешканці Львівщини , передає кореспондент УНІАН, обов’язково покладуть: паску, баранчика (фігурку баранчика, випечену з того ж тіста, що й паска), яйця, шинку (або полядвицю – печену м’ясну страву), ковбаску, хрін, сіль, вершкове масло, домашній сир. Паски тут, у середньому, можна придбати за 8-10 грн., італійського виробництва – і за 55 грн. Яйця – за ціною від 8 до 12 грн./десяток, шинку – в межах 60-80 грн./кг, полядвицю – за 76-120 грн./кг., ковбаску – від 43 до 63 грн., - у магазинах, звісно, дорожче. Оскільки підрахувати середню вартість паски і баранчика домашнього виробництва важко, а більшість мешканців регіону пектимуть їх саме власноруч, вважатимемо, що на ці великодні вироби у тамтешніх господинь піде щонайменше 40 грн. Тому загалом львів’яни мали би вкластися у 150-160 грн. – це за скромними підрахунками.

І, зрештою, у Закарпатті на Великдень прийнято освячувати паску (вартість 10-12 грн. у супермаркеті і 8-10 грн. за штуку – на ринку); буженину копчену або “шовдарь” (від 54 грн./кг у магазинах до 85 грн./кг на ринках); ковбасу домашню (від 38-40 грн./кг у магазинах до 50 грн./кг на ринках); масло вершкове (ціна у середньому 8 грн./200 гр.); грудку сиру (творогу) вартістю 10-12 грн. за 400 грам на ринках і 12-14 грн./450 гр. – у продуктових мережах. Яйця домашні у регіоні у переддень свята продають на ринках – за 12-10 грн. за десяток; фабричні - 4,8-5,2 грн. за десяток, у магазинах - 4,4-6 грн./десяток. А оскільки в Закарпатській області Великдень без червоного вина – не свято, то за пляшку закарпатського вина місткістю 750 мл заводського розливу доведеться викласти від 10,50 грн., а за домашнє — 5-6 грн. за літр. Отож, за підрахунками кореспондента УНІАН, продуктовий набір кошика обійдеться у 150-170 грн.

У Києві до Великоднього кошика кладуть, як з’ясувалося, хто, стандартно, паску, крашанки, м’ясо-сало-ковбасу, вино, а дехто – й квашені помідори, апельсини і навіть тістечка з кремом і горілку. Тому підрахувати вартість столичного кошика виявилося важко, а все ж, припустімо, без марципанів, огірків і апельсинів кияни, готуючи кошик до освячення, теж у 150-160 грн. мають вкластися.

Виходить, у середньому по Україні кожна родина, яка відзначатиме це свято, на Великдень витратить щонайменше 100-150 грн. – на найнеобхідніше, чого вимагають традиції. А загалом свято обійдеться у 300-600 грн. із врахуванням подаруночків-сувенірів і вартістю дороги, якщо хто зібрався в гості. Та на те воно й свято, щоби витягти зі скрині відкладене про запас і порадувати себе та близьких смакотою і сюрпризами.

Смачної Вам паски, веселих свят і чудового настрою!

(УНІАН)