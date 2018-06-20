Найдорожчим світовим брендам криза не страшна

Фінансова криза не вплинула на потужність найбільших світових брендів. У рейтингу BRANDZ, складеному консалтинговим агентством Millward Brown, ціна 100 найдорожчих торгових марок складає майже 2 трильйони доларів США, що на 0,62% більше, ніж у 2008 році. «Споживачі звинувачують компанії і їх керівників у поточних проблемах, а не бренди», — пояснює гендиректор Millward Brown Джоана Седдон.

Автобренди "з’їхали з дистанції"

Лідерство серед найдорожчих брендів другий рік поспіль тримає інтернет-гігант Google. За рік йому вдалося подорожчати на 16% і стати першим брендом у світі, оціненим у більш ніж 100 мільярдів доларів — його вартість складає 100,039 мільярда. Варто відзначити, що технологічні бренди в 2009 році відчувають себе краще за інших. Так, другу позицію у рейтингу займає Microsoft з вартістю бренду в 62 мільярди. До десятки також увійшли IBM, Apple, Chinamobile і Vodafone. Замикає трійку бренд всесвітньо відомого напою Coca-Cola. Її одвічний конкурент Pepsi потрапив аж у третю десятку найдорожчих брендів.

Нищівним падінням відзначився General Electric – він перемістився з другого місця аж на восьме. Як пояснює аналітик інвестиційної компанії «Сократ» Сергій Невмержицький, це пов`язано з тим, що левова частка прибутку компанії приходиться на підрозділ GE Finance. «У зв`язку з кризою саме цей підрозділ найбільше і постраждав, що негативно позначилося на всій компанії», — пояснює С. Невмержицький.

Повною мірою відчули на собі крижаний подих кризи автомобільні бренди — з сотні найдорожчих вилетіли Chevrolet, Ford і Volkswagen. А ось Nintendo і Pampers вдалося увірватися в рейтинг — вони сходу посіли 31-е і 32-е місця, відповідно. У цілому найбільше подорожчали бренди мобільного зв`язку (28%), безалкогольних напоїв (24%) і кави (18%).

У рейтинг потрапили дві російські компанії. Це МТС (71-е місце) і Beeline (72-і). Вартість МТС склала 9,18 мільярда доларів, Beeline — 8,88 мільярда. Як відзначають в компанії «МТС-Україна», під час кризи бренд є першорядним для компанії. «Сьогодні, в умовах зближення цінових параметрів і набору послуг, що надаються, у всіх операторів усе більше значення набуває бренд», — відзначив гендиректор «МТС-Україна» Андрій Дубовсков.

Українці “недотягли”

Поріг для входу у рейтинг BRANDZ Top-100 цього року склав 6,39 мільярда доларів. Саме стільки коштує бренд, що посів останнє місце у рейтингу бренд Lowe’s. Жодна українська торгова марка в топ-100 не потрапила. Аналітики пояснюють це молодістю самих брендів і їх низькою вартістю у світових масштабах. «Наші бренди мають зовсім іншу вагову категорію, яка недотягує до світових гігантів. І за своєю величиною вони поки що не можуть конкурувати з крупними компаніями», — пояснює директор з консалтингу інвестиційної компанії «Конкорд Капітал» Андрій Герус. Крім того, як відзначає директор Research & Branding Group Едуард Золотухін, українські компанії просто не заявляють про себе для участі у цьому рейтингу.

Як відзначають аналітики, найдорожчими брендами в Україні можна назвати «Київстар», «Немірофф», «Хортицю» і «Оболонь». Але навряд чи хто-небудь з них зможе стати в один ряд із Google і Coca-Cola.

Складаючи рейтинг, аналітики Millward Brown Optimor (MBO) використовували інформацію BRANDZ — найбільшої у світі бази брендів, яка містить дані опитування більше мільйона споживачів з 30 країн. Крім того, в процесі підготовки рейтингу експерти враховували такі показники, як «внесок бренду» і «потенціал бренду». Таким чином, рейтинг BRANDZ Top-100 відображає не тільки нинішню, але і перспективну прибутковість кожної торгової марки, спираючись на ринкові курси і прогнози фінансових аналітиків. Крім цього, враховується і ставлення до брендів з боку сотень тисяч споживачів, яких регулярно опитує MBO.

За матеріалами delo.ua