«Губить людей не пиво»

Ще недавно пройти з відкритою пляшкою пива вулицями міста було, щонайменше, непристойно – тепер це майже увійшло у моду, особливо молодіжну. Розслабитися і абстрагуватися від перенапружень робочого дня, випити один-другий кухоль пива за вечерею дозволяє собі багато хто. Антидепресант-пиво, начебто, дійсно непогано. Та ось чи не призведе до плачевних наслідків занадно активне захоплення цим напоєм? Адже суперечки про його корисність усе ще точаться.

Споживач стає вимогливішим

- Зараз споживач стає дедалі грамотнішим, замість невиразних закликів типу «Пийте томатний сік!» чекає конкретних і обгрунтованих аргументів. Адже людина хоче знати, чому повинна вживати саме той чи інший продукт, – говорить київський лікар-кардіолог Юрій Чертков.

Думка харчовика-технолога Олександра Нідзелика ґрунтується на 20-річному досвіді роботи у галузі:

– Цілком закономірно, що саме з пивом у нас асоціюється гарний настрій, що приходить на зміну депресії і смутку. І ніяких секретів тут немає, усе пояснюється просто: замість, наприклад, якогось синтетичного дороговезного мультивітамінного препарату, лише відсотків 15-20 якого засвоює ваш організм, п`єте приємний напій, напрочуд гармонійний і збалансований. Не можу назвати жодного шкідливого компонента у пиві. Організм одержує потрібну порцію вітамінів і мінералів – ось вам і антидепресант. На світ дивишся з оптимізмом. Інше річ, що потрібної технології (особливо пов`язаної з процесом бродіння) дотримуються не всі виробники пива. Природньо, найкориснішими у зв`язку із цим у світі визнають темні сорти. Але що ж робити, якщо наші люди вибирають переважно світле пиво!

За логікою, народи, де культура пива глибока і має традиції, повинні спокійніше переживати будь-які труднощі. Але доктор психології Національного медичного університету імені Богомольця Олег Чабан у цьому відношенні категоричний:

- На жаль, немає жодних статистичних підтверджень того, що, скажімо, німці, чехи або англійці, які традиційно багато п`ють пива, менше страждають від стресів або нервових захворювань, що викликаються ними.

Втім, здоров`я у жителів цих країн вже точно не гірше за наше. А скандінавам для лікування депресії лікарі можуть прописати у тому числі й пиво – там воно офіційно визнаний антидепресант. В Австралії пити пиво радять породіллям - для збільшення молока, а в США невеликі дози рекомендують навіть вагітним, оскільки у складі пива багато необхідних плоду мікроелементів. Пиво є в обов`язковому раціоні полярників на станціях Арктики і Антарктики, хоча за радянських часыв це і й заборонялося. У Чехії таі Словаччині пиво входить в меню хокеїстів.

Все добре в міру

- Можу підтвердити, що пиво знижує рівень холестерину в крові, відповідно, скорочує ризик таких захворювань, як інсульт та інфаркт, - звертається до своєї практики доктор Юрій Чертков. Але велике дослідження «Fleurbaix – Laventie Ville Sante», що проводилося впродовж 10 років, акцентує увагу саме на помірному і регулярному вживання пива. У тих, хто п`є щодня один-два кухлі пива, на 50% знижується ризик серцевого нападу. Адже в пиві присутній ліпопротеїн високої щільності або, як його ще називають, «добрий холестерин», який виконує важливу функцію очищення кровоносних судин від шкідливих відкладень. До того ж невелика кількість пива (2/3-1 склянки натщесерце) у період одужання після важких, виснажуючих захворювань допомагає швидко відновити нормальну флору шлунково-кишкового тракту. Воно осушує шлунок, звільняючи його від надлишку слизу.

Наші вчені з Інституту біології Харківського держуніверситету так захопилися позитивними результатами досліджень на тваринах, що навіть ризикнули експериментувати на своєму особистому здоров`ї.

- Мої співробітники пили пиво у різних режимах і різними дозами, - розповів директор інституту, доктор біологічних наук Анатолій Божков. - Результати здивували. Стародавні знали, що робили, коли винайшли пиво. Воно є не тільки потужною протиотрутою, а й багатокомпонентним імуномодулятором. Коли організм здоровий, ці його властивості не виявляються, а ось коли хворий або ослаблений - тоді пиво діє. Крім того, впливає на ліпідний обмін, зменшуючи рівень холестерину в крові.

Дослідники підтвердили, що найбільший ефект дає прийом 250-300 грамів пива натщесерце за півгодини до сніданку. Марка напою значення не має. А ось мінеральний склад води, на якій пиво зварене, дуже важливий.

Бізнес поза часом

Звернувшись до історії, знаходимо своєрідне підтвердження того, що пивне виробництво не бідувало у будь-які часи. Що й казати, коли навіть легендарна Нефертіті володіла броварнею, була неабияким майстром приготування пива і сама полюбляла цей стародавній напій. Власну броварню тримав й Джордж Вашінгтон.

У пива дійсно багатий історичний авторитет. Ще з часів стародавніх шумерів, лікарі прописували полоскання рота і вживання всередину теплого пива для лікування зубного болю. До речі, у шумерів навіть була приказка: «Не знати пива - не знати радості».

А ось чванливі елліни зневажали пиво і називали його питвом для бідняків. Воно входило в основний набір продуктів стародавніх єгиптян. Денна норма будівельників пірамід складалася з трьох хлібів, трьох джбанів пива і декількох пучків часнику й цибулі.

– Чи варто нам заздрити тим, хто пив пиво в минулі часи? Адже прийнято вважати, що раніше все було смачніше, чистіше і корисніше? – перепитуємо у головного пивовара ЗАТ «Оболонь» Тамари Хоменко.

– Не думаю, що наші предки пили пиво смачніше і якісніше, – посміхається вона. – Раніше пивоварам не вдавалося уникнути контакту вироблюваного напою з повітрям, з навколишнім середовищем, на нього могло вплинути що завгодно. А сучасне устаткування дає змогу створити ідеальні умови для повного циклу бродіння, для отримання найкращих якостей пива.

Від келиху – до прибутку

За дослідження в налузі впливу алкогольних напоїв не тільки на здоров`ї, а й на соціальну активність людини, останнім часом узялися ще й економісти та соціологи. Це у нас прийнято активно боротися з пияцтвом. А ось вчені з Каліфорнійського університету нещодавно опублікували результати дослідження ролі алкоголю в підвищенні доходів підприємств. Згідно із одержаними даними, співробітники, не гидуючи кухлем-другим, приносять компанії в середньому на 10-14% більше прибутків, ніж категоричні непитущі. Пояснення таке: вони, так би мовити, відкрита для всіх «каста», своєрідний «клуб за інтересами», тому мають можливість набагато простіше налагоджувати контакти. Природно, йдеться виключно про помірне вживання спиртних напоїв (важливе застереження для нашої слов`янської душі!). До того ж, контакти в цьому середовищі позбавлені зовнішньої формалізації (хоч і мають свої «ритуальні» риси). Спілкування через «келих пива», наприклад, дає можливість вирішити питання набагато швидше. Непитущим у цьому випадку необхідні мережі, банки даних, час і засоби для зав`язування стосунків – а це все істотні витрати. Виходить, у цілому у помірно питучих людей вище ступінь соціалізації, а хіба потрібно нагадувати, що час одинаків у бізнесі минув? Відмічено, що переговори з партерами і клієнтами часто-густо починаються саме за обідом або вечерею, коли обстановка більш сприяє ненапруженому обговоренню усіх деталей договорів і операцій, і коли легше дізнатися один про одного для подальшої спільної роботи.

Плюс здоровий спосіб життя

Щоб розібратися у питанні про користь і шкоду пива, дійшли американські вчені з наукового центру при університеті штату Меріленд, навіть провели міжнародну наукову конференцію. Сперечалися про роль споживання найрізноманітніших алкогольних напоїв у формуванні здорового способу життя, але основну увагу все ж приділили саме пиву, про що говорить й назва конференції «Пиво: на здоров`я!» («Beer: To Your Health!»). Усі, врешті-решт, сходяться на головному висновку: правильно і помірно вжите пиво стає одним із компонентів здорового способу життя. Але при цьому у жодному разі не повинен ігноруватися весь комплекс чинників. Йдеться про фізичні вправи, збалансовану дієту, відсутність зайвої ваги і звички до паління. Тільки при дотриманні усіх цих умов помірне й регулярне споживання пива може на 80% зменшити ризик ускладнень двох основних захворювань сучасності - ішемічної хвороби серця і діабету.

А як же «пивне черевце?», - не втримаються критики. Ну, тут вже нічого перекладати на когось свою провину за невміння контролювати свій апетит, відповідає Юрій Чертков. Пиво саме по собі не дуже калорійний продукт, але викликає апетит, оскільки основні його складові - хміль, спирт, вуглекислий газ - стимулюють потребу в їжі. Це спокушає людину з`їсти більше, ніж вона дійсно хоче і ніж необхідно для здоров`я. Крім того, пиво легко засвоюється, оскільки його живильні речовини піддавалися обробці під час солодження, варіння та засвоюються без особливих зусиль. Відома й сечогінна дія пива. А разом з надлишком рідини, певна річ, вимиваються й солі. І тоді організм починає вимагати їх назад, і ми їмо все підряд, лише б побільше й посолоніше.

Але водночас пиво покращує обмін речовин і у разі помірного вживання не змінює вагу тіла, а навіть сприяє зменшенню кількості жиру в тканинах організму. Не дарма ж деякі дієти для схуднення саме й засновані на помірному вживанні пива. Отже пиво саме по собі, якщо вживати розсудливо, не призводить до ожиріння, але збуджує апетит. Доктор Чертков порівнює калорійність: якщо в 100 мл пива – 40-45 ккал, то в 100 мл сухого вина – 52 ккал, в 100 мл горілки – 300-400 ккал. Отже побоювання перед “пивним животом” є абсолютно безпідставними. Залишається просто тримати себе в рамках, не об`їдатися, а тим більше не нарікати на напій.

Не варто також забувати, що пиво виводить з організму канцерогенні речовини і знижує ризик захворіти на рак. Дослідження японських учених показали, що регулярне вживання пива здатне понизити ризик захворювання у 2-3 рази. Можливо, саме тому останніми десятиліттями пиво стало і в Японії національним напоєм.

Вважається, що саме знаменитий засновник сучасної аптеки Парацельс сформулював цінний постулат: «В міру і лише в міру!» Учений довів, що, буде їжа корисною чи виявиться отрутою, визначається перш за все її кількістю. Сучасне пиво є корисним напоєм, приготованим з натуральних інгредієнтів, де поєднані цінні речовини, деякі з яких використовувалися в гомеопатії протягом декількох сотень років. Але надмірне споживання пива та й інших спиртних напоїв небезпечне, як й усе інше. Те, що одному приносить користь, іншому може нашкодити. Отже свою міру повинна визначити кожна людина сама або за порадою свого лікаря.

У французів та італійців вважається необхідним і, певна річ, зрозумілим випити в день келих доброго вина для підтримки здоров`я і тонусу. Існує легенда, добрий бог родючості Озіріс дарував землям, де немає винограду, пиво. Виходить, що, навчивши людей варити пиво, Озіріс вніс до їхнього життя присмак насолоди й радості. Антикризовий присмак, чи не так?

Журнал «Контракти за місяць»