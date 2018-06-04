Аукціони online: як вигідно продати та оминути «пастки»

На інтернет-аукціонах можна купити або продати практично все. На жаль, і тут не уникнемо обрахуваннь, обважуваннь та інших обдурювань. У звичайному магазині кожен покупець послуговується загальноприйнятими (наприклад, перевірити термін придатності) або своїми власними (у магазині біля дому не купую - там обважують) правилами виживання. В електронній комерції є також свої правила, які допомагають зробити торгівлю прибутковішою і залишити шахраїв без заробітку.

Умови

Можливість брати активну участь в онлайн-аукціоні (продаж, купівля) з’являється тільки після укладення угоди з власником сайту – реєстрації. Результатом цього є створення індивідуального облікового запису, доступ до якої захищений логіном і паролем.

Для бувалих і активних учасників інтернет-аукціонів дотримання правил торгівлі має першочергове значення. З правил, до прикладу, можна дізнатися, що метою проведення інтернет-аукціону з продажу або оренди нерухомості не є укладення договору. Вони, зазвичай, мають рекламний характер, бо сумнівно, що хтось купить житло за 50 000 доларів лише подивившись на фотографією. У таких випадках електронна комерція скоріше є інструментом пошуку покупців, а не прямого продажу.

До речі, організатори інтернет-аукціонів можуть завчасу закрити аукціон, або відмінити результати операції, якщо торги суперечать закону чи моральності. Наприклад, на інтернет-аукціоні AUCTION.ua смільчак із Донецька під ніком «Ахметов» спробував продати головного тренера футбольного клубу "Шахтар" Мірча Луческу. На іншому аукціоні вже кілька разів виставляли на торги «Україну». Звичайно, такі аукціони відразу ж блокують, хоча вони все ж таки встигають стати надбанням громадськості.

Розбираємося в тонкощах

Купити товар на інтернет-аукціоні дуже просто. Зробив ставку, почекав закінчення торгів, заплатив за товар, і через декілька днів він у тебе. Хоча більшість користувачів приходить на онлайн-аукціони торгувати та купувати, деякі переслідують іншу мету – шахрайство. Втім, дотримуючись кількох важливих правил, можна уникнути зустрічі з такими людьми і зберегти свої гроші, нерви та віру в електронну торгівлю. Зупинимось на декількох моментах, які повинні насторожити покупця.

По-перше, якщо продавець скидає скан свого паспорта під час операції, він, швидше за все, шахрай. Скан підробити дуже просто, і шахраї часто користуються цим прийомом, щоб переконати покупця в своїй чесності і отримати передоплату.

По-друге, завжди уважно вивчайте опис товару. Замість нової речі можуть прислати товар, який вже використовували. Продавець злукавив. Те, що річ вживана, він напевно вказав в описі, може, навіть пригадав про тріщину та потертість корпусу – цього вимагають правила онлайн-аукціонів. Але фото скопіював із сайту компанії-виробника. Як уникнути подібного? Уважно читати опис, особливо інформацію, яка написана дрібним шрифтом, і не боятися просити в продавця додаткові фото саме цього товару. Ставте також навідні запитання продавцеві. Вони зберігаються в історії лота, і у випадку шахрайства допоможуть це довести. А вже потім робіть ставку.

По-третє, у всьому світі на інтернет-аукціонах існує брак довіри між покупцем і продавцем. Продавець не впевнений, чи заплатить покупець товар. А останній не знає, чи відповідає товар опису, і чи отримає він те, за що заплатив.

Тому, краще оплачувати покупку вже після отримання, наприклад, післяплатою. Суть цієї послуги полягає в тому, що пошта видає посилку адресатові лише після виплати визначеної, наперед призначеної продавцем суми грошей, яка потім пересилається відправникові – продавцеві. Ця послуга хоч і на 20-30% дорожча, зате надійніша.

Один з інтернет-аукціонів навіть ввів своє «ноу-хау». Щоб понизити ризики під час покупці товарів, AUCTION.ua пропонує скористатися спеціальною програмою для гарантії оплати та доставки. Послуга надається зі спільної згоди продавця і покупця, які присилають на адресу інтернет-аукціону, відповідно, товар і гроші. Якщо товар не відповідає опису, його відправляють назад, а покупцеві повертають гроші.

«З початку 2009 року вже більше 160 операцій пройшло через послугу «100% гарантія оплати та доставки товару» за спільною згодою учасників операцій. Були, звичайно, випадки, коли товар ми повертали продавцеві, бо він не відповідав опису. А покупець отримував назад гроші в повному обсязі», - коментує керівник інтернет-аукціону AUCTION.ua Ярослав Максимович.

За його словами, часто непорозуміння виникають під час торгів між приватними особами. Якщо ж продавцем виступає інтернет-магазин, то проблем, зазвичай, не буває. Коли ж відбулася якась помилка, наприклад вислали не той розмір взуття, магазин виправить її за свій рахунок і компенсує витрати.

По-четверте, безкоштовний сир, як відомо, буває тільки в мишоловці. Якщо продавець продає новий ноутбук за 40-50% від його вартості, він, швидше за все, шахрай. Ну, або життєва ситуація підтискає, наприклад, дуже терміново потрібні гроші для повернення кредиту, наприклад. Як застерегтися? Уважно вивчіть рейтинг продавця - він відповідає кількості операцій на інтернет-аукціоні, і проглянете відгуки після попередніх операцій від інших користувачів. Якщо рейтинг складається з відгуків від недавно зареєстрованих користувачів або відразу після завершення операції, напевне, цей користувач намагається «накрутити» собі рейтинг, і довіряти йому не варто. А негативні відгуки говорять самі за себе.

І, по-п`яте, якщо ви самі виставили на торги річ – то продавайте. Але буває, що розмір взуття або ж одягу не підійшов. Якщо покупець просить повернути гроші, віддавайте їх тільки після того, як товар вам повернуть.

Чим платитимемо?

Це може бути звичайний банківський або поштовий переказ, електронні системи платежів і т.д. Головне, надати покупцеві максимальну кількість способів розрахуватися за товар.

До того ж, американський інтернет-аукціон ebay має «свою валюту» - інтернет-платежі PayPal. З червня цього року український інтернет-аукціон AUCTION.ua також почав помалу впроваджувати свою платіжну систему. І хоча зараз ще немає можливості вивести внутрішні гроші з системи, але розраховуватися ними за товари на AUCTION.ua вже можливо – або повністю, або частково. Не виключено, що й інші українські е-аукціони спробують зробити подібне.

Коли щось не так...

Всі ми люди: продавець може переплутати і прислати неправильний лот, який в іншому кінці України чекає свій покупець. Як бути? Написати лист, або ж подзвонити продавцеві, контакти якого приходять на електронну скриньку покупця відразу після закінчення торгів. Українські інтернет-аукціони практикують навіть привласнення спеціального статусу - «перевіреного». Він означає – продавець реальний, всі контакти його правдиві, перевірені персоналом інтернет-аукціону.

Якщо присланий «інший» лот всього лише помилка, то продавець виправить її за власний рахунок. Коли ж претензію відкрито ігнорують та не виходять на зв`язок, тоді потрібно відправити скаргу власникам аукціону, які проведуть розслідування. Якщо продавець - шахрай, то всі його аукціони заблокують, а його видалять із бази, а інформацію про нього передадуть у відповідні правоохоронні органи України.

Частина інтернет-аукціонів у таких випадках компенсує втрати покупцеві зі спеціального фонду, який поповнюється за рахунок аукціонних зборів. Але є і ліміт виплат. Наприклад, на eBay максимальна сума, яку може відшкодувати аукціон, 200 доларів. Українські інтернет-аукціони такі виплати проводять вибірково. Вони ще тільки на шляху впровадження подібної системи. Затягування цього процесу пов`язане не тільки з відсутністю страхування, як це практикується у США, але й законодавством України, яке «не встигає» за розвитком інтернет-сфери.

До способу компенсації вдаються лише в крайньому випадку. Зазвичай, всі проблеми вирішують на рівні дискусії за участю власників інтернет-аукціонів.

Незвичні лоти в I півріччі 2009 року в Україні:

1. Скелет справжнього динозавра псітакозавра. Стартова ціна скелета, якому вже більше 120 млн. років, складала 10 000 доларів.

2. Продавець з Чернівців виставив на продаж справжній дерев`яний автомобіль. Стартова ціна цього дива 50 000 доларів.

3. Смільчак з Донецька під ніком «Ахметов» спробував продати головного тренера футбольного клубу "Шахтар" Мірча Луческу. Але аукціон відразу закрили власники сайту за порушення правил.

4. Круглий стіл для більярда. Шість бронзових луз.

5. Зараз найбільш активні торги серед всіх незвичайних лотів ведуть за лот «Совість». І хоча вже зробили 10 ставок, ціна лота не перевищує 11 грн.

Ольга Гера (для УНІАН)