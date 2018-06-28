Для кожної Попелюшки свій чобіток. Кавалери теж переймаються пошуком

Будь-який вибір чогось завжди супроводжується пошуком, ваганням, часом незнанням, чому краще віддати перевагу. Постійна проблема вибору змушує людину роздивлятися всі, чи майже всі, можливі варіанти, шукати найкращий з них, радитися з професіоналами певної галузі. Так ми обираємо все, зокрема, і взуття. А якщо вже визначилися, чого хочемо, то все одно вагаємось, чи буде добре носитися, переживаємо, щоб не порвалося часом. Для того, щоб вас не мучили подібні сумніви, потрібно згадати кілька простих правил щодо вибору взуття, а також навчитися захищати свої права, якщо не пощастило з якістю.

Легка хода – чи багато вона коштує?

Пошук взуття – справа важка, але потрібна, бо треба ж у чомусь ходити. Ще одна велика проблема – якість взуття. Рівень якості взуття на споживчому ринку України бажає кращого. А це створює для покупців додаткові незручності, бо у нас зазвичай неякість не дуже впливає на ціну. Ніхто не вбереже вас від того, що за чималі гроші, навіть у, здавалось би, пристойному магазині ви купите погане взуття. Тому більшість українців таки купує “кота в мішку”, а далі все залежить від везіння кожного.

Взуття має дві складові – зовнішній вигляд (на що частіше ми звертаємо увагу) та внутрішній (пошиття, використані підкладки). Звісно, кращого матеріалу ніж натуральна шкіра ще не придумали. Тому всі одноголосно радять купувати лише взуття з цього матеріалу. Проте не забувайте, що слово “шкіра” має різне втілення, тому уважно роздивіться той матеріал, який вам пропонують. Всередині також має бути натуральне хутро, бо штучне не зігріває добре. Фахівці радять купувати взуття з цигейкою, або овчиною. Як би ви не старалися, самим якість визначити важко, тому, якщо не хочете потім шкодувати, то купуйте в тих мережах, чи в тих виробників, які вже себе зарекомендували. Якщо ж ви не знаєте виробника, то передивляйтесь все маркування, яке має бути на взутті, не забувайте про чек. Також пам’ятайте, що якісна річ не може бути дешевою. Проте не впадайте в іншу крайність: чим дорожче, тим краще. Знайдіть золоту серединку.

Купуємо взуття – на що звертати увагу

Крім якості взуття, відсутність якої призводить до проблем, і яка не залежить від нас, бо нам вже пропонують готовий продукт, є ще вибір взуття. Неправильний вибір створить вам додаткові незручності: взуття може бути незручним, натирати, ноги можуть дуже змучуватись, мерзнути та ін. Отож, для того, щоб не прогадати, треба знати кілька простих правил щодо вибору взуття.

Фахівці рекомендують звернути особливу увагу на вибір потрібного розміру. Купуючи взуття, добре поміряйте його, не поспішайте, щоб відчути, чи комфортно вам у ньому. Варто пройтися кілька разів по залу, аби зрозуміти, чи легкою буде ваша хода в ньому. Старший продавець популярної торгової мережі Владислав каже, що зимове взуття обов’язково має бути вільне, бо якщо стягуватиме ноги, то їм постійно буде холодно. Він каже, що кожен бренд має свою розмірову гаму з різними нюансами, тому не кожен 37 чи 38 розмір вам ідеальний. Вибираючи, треба відчувати, що вам комфортно у певному взутті, каже продавець. Воно обов’язково має бути стійким, фіксувати ногу. Продавець іншої торгової мережі пані Наталя говорить на власному діалекті, “взуття має підходити під ногу”. Далі пояснює, що покупець сам має відчувати, чи зручно йому. “Деякі фасони просто не підходять вам, бо або пальці більші, або нога товстіша”, - каже вона. Пані Наталя радить звернути увагу на те, скільки часу ви перебуваєте на ногах, а також на свою вагу.

Далі варто визначити для чого ви купуєте взуття, яке його призначення (для роботи, відпочинку, повсякденне, спортивне чи модельне). Це дуже важливо, бо навіть хорошим взуттям, але невідповідним для певної діяльності можна нашкодити своїм ногам. Взуття на високих підборах не призначене для повсякденного використання, особливо для великих відстаней. Це ігнорують українські жінки, і гонорово долають кілометри на десятисантиметрових підборах. Може, змінимо нарешті вигадані нами ж канони краси, ноги нам за це тільки подякують. Також, перед тим, як купувати, варто оглянути якість швів, перевірити, чи нема порізів та подряпин.

Споживач має права! Чи знаєте ви, які?

Взагалі-то, про що забуваємо часто, взуття повинно мати маркування, де ви можете знайти інформацію про виробника, його адресу, товарний (фірмовий) знак, артикул (індекс), номер моделі, розмір, повноту, сорт, дату виготовлення. Магазини, які дбають про свою репутацію, пропонують покупцям рекомендації щодо експлуатації (у письмовому вигляді), де пояснюють, як правильно носити взуття, в яку погоду, як за ним доглядати, залежно від матеріалу, з якого воно виготовлене, - шкіри, шкірзамінника або замші тощо.

Запам’ятайте ще одне правило – завжди зберігайте документи, що підтверджують факт купівлі-продажу. Це можуть бути договори, квитанції, чеки, гарантійні зобов’язання. Чим більше буде у вас таких документальних доказів, тим більше шансів на успіх матимете, відстоюючи свої права, якщо їх порушили. Відділ з питань захисту прав споживачів виконкому Криворізької міської ради каже споживачам не вірити продавцеві, який відмовляється видавати чек, мотивуючи це спрощеною системою оподаткування, правилами торгівлі на ринку або іншими причинами. У відділі нагадують, що в діючих законах та правилах відсутня підстава для відмови вам у видачі таких документів. Якщо підприємець не видає чек або інший розрахунковий документ, вимагайте його видачу самостійно. Однак, якщо ця відмова є категоричною – відмовтесь від покупки в нього взуття. Чому це так важливо? Законом України "Про захист прав споживачів" визначено, що всі вимоги споживача розглядаються після пред`явлення споживачем розрахункового документа. Не вимагаючи видачі таких документів і не маючи їх, ви самостійно і свідомо позбавляєте себе права на державний захист.

Щодо гарантії на взуття, то у відділі захисту прав споживачів пояснюють, що взуття належить до товарів, на які обов’язково повинен встановлюватись гарантійний термін експлуатації. Гарантійний термін нараховують з дня продажу через роздрібну мережу або з початку сезону. Взуття є в переліку сезонних товарів, гарантійні терміни яких рахують з початку відповідного сезону, а саме: зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня; весняно-осіннього - з 15 березня по 15 травня, з 15 вересня по 15 листопада; літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня. Тобто, якщо ви придбали взуття зимового асортименту влітку і на нього встановлено гарантійний термін один місяць, то він буде відраховуватися з 15 листопада. В Україні мінімальний гарантійний термін складає 30 днів, на менше не погоджуйтеся.

Якщо куплене взуття підвело, а гарантійний термін ще не закінчився, то ви маєте право вимагати пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків; відшкодування витрат на усунення недоліків. За законом, мережа може повертати вам товар 14 днів, не більше. Тільки пам’ятайте, що право вибору вимог належить вам, а не підприємцю. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» вимоги споживача пред`являються на його вибір. Під час обміну товару гарантійний термін рахують знову з дня обміну.

Ви можете обміняти і якісне взуття впродовж 14 днів (не враховуючи дня купівлі) на аналогічне, якщо товар не підійшов за формою, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.

Пам’ятайте, якщо ви будете згадувати поради спеціалістів, а також знатимете, як захищати свої права, то ніякі походи по магазинах вам не страшні. Вдалих покупок.

Ярина Сало (УНІАН)