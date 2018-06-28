Криза лижам не перешкода - як не переплатити за зимовий відпочинок

Сніжна зима цього року таки прийшла і з собою принесла відкриття сезонів на гірськолижних курортах. Лижники з усіх міст і сіл України поспішають зі своїм спортивним спорядженням у гори. На гірськолижних курортах існує декілька сезонів: осінній, низький, святковий, високий і весняний. Відповідно, низький сезон припадає на грудень, а високий - на лютий. На деяких курортах весняний сезон також називають низьким. Залежно від сезону, суттєво змінюються ціни на проживання, прокат спорядження та інші послуги. Тоді, як в одних готелях чи курортах вони збільшуються удвічі, в інших — майже у десять разів. До прикладу, коли в Буковелі восени двомісний номер за добу коштував близько 300 гривень, то на новорічні канікули за цей же номер доведеться заплатити вже 2000. Тим часом, у Славську в готелі “Захар Беркут” різниця в цінах за номери між сезонами не така відчутна: номер в низький сезон обійдеться від 520 гривень за добу, а у високий - 590.

“На лижі” в рідні Карпати

За словами менеджерів львівської турфірми «Клуб Мандрівників», через кризу попит на зимовий відпочинок за кордоном різко зменшився. Люди почали більше економити і частіше вибирають відпочинок у Карпатах, хоча у порінянні з минулими роками, надто великого ажіотажу туди теж немає, бо все більше людей, економлячи, вирушають в гори «на лижі» самі, без допомоги турфірм.

Назар Бойчук, 28-річний львів’янин, полюбляє активний відпочинок в горах. "У мандрах я невибагливий, намагаюся економити. Зазвичай, їду в Карпати на лижі на один день, без ночівлі. А коли й з ночівлею, то вибираю приватні садиби. Так виходить дешевше», - говорить хлопець. Він би залюбки поїхав в Альпи чи Татри, але його зупиняють труднощі з отриманням візи і високі ціни. За словами Назара, серед туристів найбільш популярні бази відпочинку, до яких простіше добратися: це - Славське, Тисовець, Пилипець, Буковель.

Більшість карпатських готелів не готові надавати номери подобово, а пропонують викупити їх пакетами, розраховуючи в середньому на семиденне перебування на курорті. До прикладу, сім ночівель у готелі найвищої гірськолижної бази – Драгобрат – обійдеться від 800 до 1200 гривень. У цю суму, звичайно, не входить прокат лиж, харчування, підйом на гору. За одну добу у готелі «Захар Беркут» у Славському треба викласти від 520 до 590 гривень.

Аби зекономити на витратах, люди обирають зелений туризм. Це - інший тип відпочинку: зупинитися у колибі, а не в готелі, бути ближче до природи. За словами Юлії Булки, працівниці консалтингової компанії, зелений туризм вона обирає часто. "На Буковелі – ціни високі, а інші турбази - ще радянських часів, де ціна і якість не співвідносяться", - говорить Юля. Щоб покататись на буковельських трасах, можна зекономити на проживанні, орендуючи житло у приватному секторі в селах поблизу. Наприклад, ночівля у будинку в селі Яблуниця з дворазовим харчуванням обійдеться від 180 до 200 гривень у котеджі – близько 400 гривень. Прокат лиж на п’ять днів коштуватиме близько 300 гривень. Є ще один економний варіант, який називають «студентський». Це поїхати зі Львова на Буковель на один день без ночівлі. За словами Юлії Булки, так можна суттєво зекономити, поїхавши зранку на автобусі та повернутись ним ввечері. Це, звичайно, екстремально, зате економно.

Когось приваблює “закордон”

Незважаючи на легку транспортну доступність, умовно помірні ціни, відсутність мовного бар’єру, все ж велика кількість гірськолижників таки віддає перевагу подорожам за кордон — до сусідніх Словаччини, Польщі та більш віддалених Швейцарії та Австрії.

Цього року до поїздки на закордонний гірськолижний курорт готується і 30-річний Михайло Мигів. На запитання, чому він обирає не рідні гори, а іноземні, відповідає: «Краще поїхати один раз на рік на цілий тиждень за кордон і знати, що твій відпочинок буде якісним, вдалим і цікавим, ніж багато разів протягом зими їздити в Карпати, де на більшості курортів ще досі нерозвинена інфраструктура та низький рівень сервісу». Він додає, що карпатські курорти для нього – звичні й передбачувані, чого не можна сказати про гірськолижні курорти в Австрії, на яких Михайло побував минулого року. "Там багато підйомників, трас, причому останні - дуже широкі і добре доглянуті. У вагончик центрального підйомника вміщається близько 30 людей. Дуже зручна система оренди гірськолижного спорядження», - розповідає хлопець.

Зі слів туроператорів, цьогорічні зимові продажі закордонних путівок – вчетверо менші, порівняно з попередніми роками. Основна причина зменшення попиту – криза та морока з оформленням візи. Серед закордонних курортів популярні словацькі, польські, австрійські та швейцарські.

Вартість закордонних путівок зросла на 10-15%. Цьогорічний тижневий відпочинок на період свят у Закопане «потягне» на одного в межах 300 євро, автобусний відпочинково-екскурсійний тур (тривалістю у 10 днів) до Австрії обійдеться туристу в 600 євро. Серед дорожчих зимових варіантів — гірськолижний відпочинок в австрійських, німецьких і французьких Альпах, проте за цінами лідирує Швейцарія. Тиждень проживання в комфортабельних апартаментах на гірськолижному французькому курорті Сен-Жерве обійдеться в цей період у 300-400 євро з людини. За візу, переїзд і харчування треба доплатити. Якщо забронювати місце в апартаментах заздалегідь, можна сплатити половину суми, решту - за три-чотири тижні до від`їзду. Щодо Австрії, то, до прикладу, тиждень на гірськолижному австрійському курорті Анаберг обійдеться від 800 євро. Щоправда, прокат гірськолижного спорядження на європейських курортах дорожчий, ніж в Карпатах – близько 30 євро на добу.

Попит на Європу туроператори пояснюють вищою якістю обслуговування та розвиненою інфраструктурою. Сашко Дєдик, 28-річний програміст зі Львова, наводить приклад: "Коли я побував на гірськолижному куроті в Австрії, то зрозумів, що в нас найближче до цього рівня Буковель, а поїздка «на лижі» в Славське – це взагалі даремно витрачені гроші».

Новий рік ніяка криза не скасує

З вибором святкових зимових турів баритися у турагенціях не радять, бо чим ближче до свят - тим путівки дорожчі. На передсвятковий період ціни зростають майже вдвічі. За словами туроператорів, тури на Новий рік у Карпати в період кризи досить популярні. Це, на їхню думку, пояснюється тим, що у людей викає бажанням кудись поїхати самому чи з друзями, а не сидіти вдома біля телевізора. Представник туристичної фірми «Клуб мандрівників» зазначив, що зменшення попиту на відпочинок стосується більше міжсезоння, а не зимових свят.

Назар Бойчук цього року їде святкувати Новий рік з друзями у село Вишка, щоб покататися на горі Красія. За його словами, там надзвичайно гарно і добре тим, що нема надто великого ажіотажу та великих черг на підйомники. «Ми вже забронювали хатину поблизу цієї гори, з людини на добу вийшло 250 гривень, враховуючи те, що це Новий рік, то ще не так дорого», - радіє Назар.

Власниця приватної садиби у Славську Люба Ковальчук радить: «Для того, щоб вдалося відсвяткувати Новий рік у горах, бронюйте номери завчасу, хоча б з початку осені, тому що потім це зробити фактично нереально». За її словами, усі відомі у Карпатах гірськолижні бази і приватні садиби давно чекають на своїх «новорічних» постійних лижників.

Юлія Булка згадує, як ще рік тому у неї виникла проблема із бронюванням хатини на Новий рік в горах. «Було надзвичайно важко її знайти, перш за все тому, що я почала шукати з початку грудня, тому залишилися або надто дорогі варіанти приватних садиб, або в поганому стані, або незручно розташовані».

У будь-якому випадку, щоб вибрати курорт на свій смак, потрібно побувати там хоча б раз, побачити все своїми очима, відчути атмосферу. Тому поки зима ще в розпалі – беріть лижі та вирушайте в гори набиратися позитивних вражень.

Ірина Панчишин (для УНІАН)