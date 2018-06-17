За великодніми яйцями та кошиками на ярмарок, не простий, а… Пасхальний (фото)

У Львові на площі Ринок відкрили Великодній Ярмарок. Тут львів’яни та гості міста можуть придбати усі необхідні речі до Пасхи. Продаватимуть писанки, кошики, сувеніри та ще дещо, а головне – роздаватимуть хороший настрій з 20 березня до 11 квітня.

Купити щось до свята – не проблема: будь-який ринок швидко підлаштовується під попит, пропонуючи все необхідне. В асортименті як китайський дешевий товар, так і вироби народних майстрів. Різниця між звичайним базаром і ярмарком, на якому ми побували, в атмосфері. Площа Ринок, де розмістились торговці, завжди чарує, незалежно від пори року та свята, якого вона чекає. Це місце має здатність звичайний процес продажу-купівлі перетворити на щось особливе, цікаве. Бо коли ти ходиш по старій бруківці серед дерев’яних хатинок, то здається, що потрапив у село ремісників, які кілька хвилин тому зробили той чи інший виріб, а вже його можна купити. До чого я веду? Сприйняття події відвідувачами має велике значення для вдалої її реалізації. Організатори зробили багато для того, щоб перебування людей на ярмарку було цікавим та пізнавальним, що збільшує кількість продажів.

Під час відкриття ярмарки презентували святкову писанку заввишки 4,2 метри, яка стане символом Великодня у Львові.

Як зазначив директор ТзОВ «Львівські ярмарки» Ігор Фіняк, близько 10 яворівських майстрів створювали великоднє яйце: обтягували лозою металевий каркас, прикрашали квітами.

До участі у ярмарку долучилися ресторатори, торговці, громадські, благодійні та релігійні організації. Також у рамках ярмарки відбудеться благодійний аукціон за участю Центру опіки сиріт, низка майстер-класів з писанкарства та виготовлення великодньої писанки з пап’є-маше.

Ярмарки в інших містах

Головним Пасхальним ярмарком України можна назвати II Всеукраїнський благодійний Великодній ярмарок, який проходитиме з 31 березня по 2 квітня в Українському домі у Києві. До участі в ньому запросили всі області України, кожна з яких на своєму святково оформленому стенді в кращих народних традиціях продемонструє підготовку регіону до Великодніх свят, представить здобутки народного декоративного мистецтва та вироби народних майстрів.

У програмі ярмарку: майстер-класи від майстрів народних промислів – писанкарів, гончарів, різб’ярів, вишивальниць; презентації продукції вітчизняних виробників; конкурси „Кращий великодній кошик” та „Краще оформлення стенду” між областями – учасниками ярмарку; благодійний збір коштів для дітей-сиріт Київської області. Також до участі в ярмарку запросили представників національного проекту „Книга рекордів України”, які фіксуватимуть досягнення українських майстрів – оригінальні вироби-рекордсмени (писанки, паски, кошики). Читачі “УНІАН-Споживчі новини” зможуть дізнатися більше про цей ярмарок на нашому сайті, подивившись на нього крізь призму фотокамери.

Великодній ярмарок відбудеться також у Тернополі. У суботу, 27 березня, на торгових майданчиках (вул. Дружби-Миру, вул. Лесі Українки, 39; Майдан Мистецтв; майданчик ринку «Галицький») продаватимуть сільськогосподарську продукцію. Мета ініціативи – дати можливість тернополянам закупити необхідний асортимент продукції безпосередньо у виробника.

Великдень – великий та світлий день. А щоб зустріти його відповідно, потрібно не тільки закупити все матеріальне до свята, але й подбати про духовне наповнення. Бажаємо, щоб ви були забезпечені всім необхідним – як духовним, так і матеріальним.

Ярина Сало (УНІАН)

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