Соняшникове насіння стало заручником важких металів – Центр експертиз “Тест”

Центр експертиз “Тест” провів аналіз 13 марок соняшникового насіння: “Захід”, “Лускунчик-смакунчик”, “Юзовские крупные отборные”, “Юзовские отборные”, “Mogyi белые полосатые”, “Mogyi черные”, “Pirate”, “Semki max”, “Stakan semechek premium”, “От Хомки масличные отборные”, “Сонце”, “Сонячний млин (ядра подсолнечника)” і зразок із базару. Результати тестування невтішні – в усіх зразках виявили значне перевищення норм кадмію.

Як повідомляють у Центрі, тестування починалося як звичайно: з оцінки маркування та упаковки, дегустації і перевірки продукції в лабораторії. 7 торгових марок пройшли весь цей шлях. У результаті перевірки зразків насіння в лабораторії отримали жахливі дані. Ключовим моментом тестування насіння була перевірка показників безпеки – вміст бензопірену і кадмію. Фахівці Центру виявляли бензопірен у значних кількостях в соняшниковій олії, а також майонезах. Тому, вирішили пошукати цю небезпечну канцерогенну речовину і в насінні. Насправді ж, у насінні бензопірену було небагато: 0,7-1мкг/кг, при нормі 2мкг/кг.

Проте, як зазначають фахівці, ситуація з кадмієм вразила – у всіх зразках виявили значне перевищення норми. Центр вирішив продовжити перевірку насіння на вміст кадмію і додатково перевірив ще 6 марок насіння. Експерти констатують, що всі 13 зразків насіння, у тому числі і насіння не з України, і зразок насіння з базару, містили кадмію у 2-6 разів більше, ніж дозволяється.

У Центрі пояснюють, що сама рослина соняшник здатна активно накопичувати цей важкий метал, "витягаючи" його з ґрунту. А в ґрунт він потрапляє з фосфатами, які разом із нітратами є найпопулярнішими добривами в сільському господарстві.

Джерелами надходження кадмію в навколишнє середовище є цементне, металургійне, гальванічне, скляне виробництва. Виділення кадмію в атмосферу відбувається також під час спалювання кам`яного вугілля і менше – нафти. Кадмій міститься в мазуті і дизельному паливі, в твердих побутових відходах, мінеральних і органічних добривах, входить до складу протигрибкових отрутохімікатів (фунгіцидів). Одним із основних джерел забруднення ґрунтів є внесення добрив, особливо суперфосфату, куди кадмій входить як домішка. А внесення фосфатних добрив підвищує врожайність соняшнику.

Тому, не можна говорити, що високий вміст кадмію – це виключно природна особливість соняшнику і нічого в цьому страшного немає. “Страшне криється в тому, що ми самі винні: всі забруднюючі речовини, що "викидаються" нами в навколишнє середовище, як бумеранг, повертаються з продуктами харчування, викликаючи захворювання різної тяжкості”, - зазначають фахівці Центру.

Ще страшніше те, що кадмій накопичується в організмі. При цьому в першу чергу вражає нирки і нервову систему, далі починаються серйозні проблеми з кістками, оскільки кадмій порушує мінералізацію кісток і блокує синтез вітаміну Д. В організм людини кадмій поступає переважно з їжею. Безумовно, насіння – не основний продукт харчування, але це той продукт, на який люди зазвичай не звертають уваги. Часом від нього відірватися важко, а варто було б.

Трохи про норми

Показники безпеки харчових продуктів в Україні регламентуються МБВ 5061-89. Згідно з МБВ 5061-89 вміст нормується в зернових, зернобобових культурах, а також горіхах (мигдаль, волоський горіх, земляний горіх, фісташки, горіх сірий каліфорнійський, горіх пекана). Причому норма у всіх перерахованих категоріях однакова – не більш 0,1мг/кг. Центр експертиз “Тест” під час оцінки показників безпеки часто звертався до європейських і міжнародних документів в цій галузі. Зокрема до COMMISSION REGULATION (ЄС) No 1881/2006. Цей документ встановлює вимоги безпеки до харчових продуктів (встановлює норми щодо основних забруднювачів). Насіння соняшника в ньому немає, але є норма для злаків і вона складає максимум 0,1мг/кг.

Ще цікавішим є той факт, що для близького до насіння продукту – халви – норма щодо кадмію прописана у відповідному стандарті: ДСТУ 4188:2003 (для халви не більше 0,1мг/кг).

У росіян є чітка норма для насіння олійних культур, у тому числі і соняшника – не більше 1 мкг/кг (Санпін 2.3.2.1078-01)

Те, що в МБВ немає норм для соняшникового насіння, точніше немає і насіння соняшника як готового продукту харчування – свідчення недосконалості нормативної бази. У Центрі вважають, що дуже важливо систематично оновлювати основний документ, що прописує вимоги безпеки продуктів харчування, а не користуватися в 2010 документом 1989 року.

Центр експертиз “Тест”