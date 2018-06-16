Експерти заспокоюють: В Україні нема підстав для стрімкого зростання цін на продовольство

Нинішнє подорожчання продуктів харчування викликало небувалий ажіотаж в суспільстві. Ціни на продукти продовжують зростати: спочатку подорожчала гречка, потім молоко, яйця і ряд інших товарів. Ходять чутки, що істотно збільшиться вартість картоплі, цибулі, моркви, хоча в осінній період ціни на ці овочі зазвичай знижуються.

Про те, що дорожчатиме, чому і на скільки, розповіли «Главреду»президент Української аграрної конфедерації, голова Ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко, директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук, академік Петро Саблук, а також генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа.

Підвищення цін на продукти – загальносвітова тенденція

За даними Food and Agriculture Organization (FAO), продукти харчування в світі цього року подорожчали в середньому на 6-7%. «У Європейському Союзі хліб подорожчав приблизно на 17%, м`ясо – на 15%. Ціна на молоко зросла приблизно на 10%, і лише в окремих країнах», - розповів президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

За його словами, подорожчання продовольства - це загальносвітова тенденція вже п`ять років. Це пояснюється стрімким зростанням населення і зниженням об`ємів виробництва продуктів харчування переважно внаслідок глобального потеплення. «Щорічний приріст цін складатиме близько 8%», - зазначив Л.Козаченко.

Україна є частиною світового ринку, тому для неї характерні ті ж тенденції. Але крім того на країну впливає внутрішня інфляція, відзначив президент Української аграрної конфедерації.

«Це – об`єктивні процеси. Але в інших країнах зростанню цін на продукти не приділяють так багато уваги, як в Україні. Тому що там заробітна плата населення значно вища, ніж у нас, і витрати на продукти у них складають втричі меншу частину доходу, ніж в українців», - відзначив експерт.

Крім того, Л.Козаченко звернув увагу на існуючу в Україні проблему АПК: держава регулює ціни на продовольство, але не гарантує рентабельність сільськогосподарського виробництва. «Якщо ти регулюєш ціни, то повинен забезпечити прибуток фермерам, як це роблять Франція і Великобританія. Тоді фермери відчувають себе нормальними людьми, і в країні розвивається сільське господарство. А у нас сільське господарство щорічно, як донор, віддає суспільству як мінімум 25 мільярдів гривень».

«Не варто роздувати тему зростання цін»

В Україні ціни на продукти харчування зростають, як у всьому світі, але в нас, як ніде, навколо цієї теми розкручується хворий ажіотаж, вважає генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа. «Тенденції підвищення цін набувають хворого забарвлення, і створюється враження, що дорожчає і дорожчатиме все», - відзначив експерт.

Подібні процеси, на думку В.Лапи, шкодять не тільки споживачам, які змушені переплачувати за товар, але й виробникам. Він пояснив: «Переконати споживача в тому, що ціна на певну продукцію буде зростати, просто. В результаті він відмовляється від її покупки. І потім повернути споживача до полиці з продукцією, в дорожнечі якої його переконали, дуже складно».

Крім того, експерт вважає, що в Україні штучно створюється ажіотаж навколо подорожчання продовольства. Наприклад, немає підстав для зростання цін на молочні продукти. «Переробні підприємства завжди підвищують ціни взимку через брак сировини в цей період. Але цього року вони не стали чекати зими і почали збільшувати закупівлю сировини вже в серпні-вересні. Збільшився попит – піднялася ціна», - розповів В.Лапа.

Так само і з гречкою. За словами експерта, після того, як «тема з гречкою була роздута», ціна на крупу піднялася до 14-15 гривень за кілограм. Хоча об`єктивна ціна на крупу – 10-12 гривень. «Крім того, збільшення ціни не позначилося на доходах виробників. Оскільки ціна реалізації гречки сільськогосподарськими виробниками як була шість гривень за кілограм, так і залишилася», - зазначив В.Лапа.

«Не варто роздувати тему зростання цін, тому що зрештою це шкодить ринку і споживачеві», - підсумував В.Лапа.

Три проблеми українського АПК

Директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Української Академії аграрних наук, академік Петро Саблук розповів про три основні проблеми аграрного комплексу України в системі утворення ціни.

Перша проблема, на думку експерта, полягає у відмінності формули ціноутворення на сільгосппродукцію від аналогічної формули для продуктів інших галузей, наприклад, на метал, газ, енергоносії та інше. «Поки ми не усвідомимо те, що селянин повинен при утворенні ціни користуватися тими ж правилами, що й виробники в інших галузях, у нас постійно коливатимуться ціни на продовольство», - відзначив експерт.

Друга проблема: «ми ніяк не можемо освоїти економічні регулятори», вважає П.Саблук. «Наприклад, ми не можемо створити аграрний фонд, щоб як у всьому світі і взимку, і влітку ціна була однакова», - пояснив академік.

Третя проблема, за словами експерта, в тому, що Україна не працює над збільшенням об`ємів виробництва сільгосппродукції.

Підстав для стрімкого зростання цін на продукти немає

Експерти вважають, що ціни на продукти харчування істотно не збільшаться. «Я не бачу підстав для того, щоб ціни зростали більше, ніж на 5-6%, максимум на 8% протягом року», - відзначив Л.Козаченко. Він прогнозує, що ціни на продукти харчування залежатимуть від політичної кон`юнктури.

«Якщо завтра керівники держави скажуть, що у нас вистачить хліба тільки до кінця року, то люди бігатимуть і хапатимуть з полиць все підряд – і борошно, і хліб. У такому випадку ціна на хліб може підскочити вдвічі. Це характерно для України», - пояснив експерт.

Водночас, В.Лапа вважає, що гуртові ціни реалізації на більшість продуктів харчування вже досягли максимуму. «Рухатися далі у напрямі підвищення цін - означає створити собі проблеми на півроку-рік вперед. Тому що люди перестануть купувати дорогі продукти, змінять раціон і перейдуть на економну продукцію, зокрема на імпортну. Це – шлях в нікуди», - відзначив фахівець.

Заспокоює споживачів і П.Саблук. «Підстав для особливих хвилювань немає. Оскільки цього року в Україні, на відміну від інших держав, достатня кількість виготовленої аграрної продукції», - завірив експерт.

При цьому П.Саблук зазначив, що зростання роздрібних цін на продукти харчування - це винятково маніпуляції посередників між виробниками і споживачами. «У структурі роздрібної ціни вартість продукції 50%, а то й менше. Все інше – «накрутка» посередників», - додав він.