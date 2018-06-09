Чи посадять Черновецького за дерибан київської землі?

Люди, які вкрали землю, сильніші, ніж “грізна” команда “регіоналів”... Черновецький настільки багатий, що не боїться ніякої прокуратури... Головам адміністрацій уже дано доручення готуватися до виборів...Учора на засіданні Київради голова КМДА Олександр Попов знову заявив, що в період з 2007 року до липня 2010 року кияни втратили 3500 гектарів землі, оціночна вартість яких сягає 75 млрд. грн. А до бюджету надійшло лише 4 млрд. грн. Щодня, включаючи свята та вихідні, у киян відбирали 2,5 га землі. Кияни втратили 34% від загальної площі парків, скверів, лісів... Попов припускає, що незаконні дозволи на землевпорядну документацію при відведенні земель у столиці надавали секретар Київради Олесь Довгий або сам мер Леонід Черновецький.

Також із власності територіальної громади Києва вилучено понад 68,5 тис. кв. м нежитлової нерухомості, у якій розташовувались міські та загальнодержавні установи.

"Ціна продажу нерухомості була зухвало низькою. Наприклад, житловий будинок на самісінькому Майдані Незалежності було оцінено в 350 доларів за метр квадратний. Його площа 10 тисяч квадратних метрів. Ви розумієте, скільки поклав у гаманець той, хто цю аферу затіяв", - додав Попов.

Найбільшим покупцем комунальних активів під час управління Леоніда Черновецького стала компанія "Новий регіон", яку пов’язують із В`ячеславом Супруненком, зятем Черновецького, який зараз переховується в Італії.

Що стоїть за цими публічними “викриттями” Попова і чи будуть нарешті притягнені до відповідальності не тільки дрібні виконавці, а й організатори всіх “пірамід” і земельних схем з Черновецьким на чолі, ми запитали в експертів.

Крім того, учора на засіданні Київради провалилася спроба Попова усунути Довгого з посади секретаря ради. “За” проголосували всього 28 депутатів зі 120.

Олександр Сергієнко, директор “Інститут міста”:

ЗАЯВИ ПОПОВА – ЦЕ ПОГРОЗА ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, ЯКИЙ ДОСІ КЕРУЄ БІЛЬШІСТЮ У КИЇВРАДІ

Заяви Попова – це, з одного боку, гра на публіку: що ми такі розумні, ми підрахували, а вони стільки порозкрадали. А потім він розведе руками і скаже: я що міг – зробив, але суд не постановив…

З іншого боку – це й погроза на адресу Черновецького. Відомо, що він досі керує більшістю у Київраді, і ця більшість не хоче голосувати просто так, депутати намагаються за це отримати земельні ділянки чи інші преференції. Люди, які були на погоджувальних радах у кабінеті Попова, розповідали, як це відбувається. Попов питає: чому ви не голосуєте? А вони кажуть: а ви ж не вносите наші питання на голосування... Іде відвертий торг.

Принципово важливим є питання, чи докладе команда Попова, прокуратура Києва всіх зусиль, аби повернути вкрадено майно у власність Києва. Ми знаємо, що можна подавати до суду і для “галочки”...

Останнє опитування, проведене КВУ, показало, що рейтинг ПР у Києві на рівні партії Яценюка й Тігіпка – близько 6%. Зрозуміло, що ніяких шансів виграти ці вибори в них не має. Не лише в Київраді, а й у боротьбі за посаду мера, як би Попов не намагався дистанціювати себе від партії.

Єдиний шанс – посадити всіх організаторів злочинних операцій: Черновецького, Супруненка, Довгого, а не лише “шестірок” типу Качурової (Людмила Качурова – екс-начальник управління охорони здоров`я КМДА. – Авт.). Те, що вони не в Україні, – питання технічне. Як би вони по закордонах не ховалися, якщо Інтерпол оголосить їх у розшук, вони рано чи пізно попадуться, арештують їхні закордонні рахунки й усю нерухомість і повернуть їх до України.

Інакше коли зміниться влада в країні, людей, які сьогодні в КМДА, можуть притягнути до відповідальності за бездіяльність і за прикриття злочинців.

Якщо хтось зважився купити або перекупити чи перепродати вкрадене в Києва майно чи землю, він свідомо на це йшов, це були його ризики. Ніяких “добросовісних здобувачів” тут бути не може. Так само, як зараз зі скандальним будівництвом на Хмельницького, 7. Що б там не казав віце-прем’єр Тихонов про суму, яку треба повернути хазяїну забудови, тому хазяїну треба показати дулю – фігуральну і фінансову. Він знав, що йде на свідомо сумнівну угоду, де порушено всі будівельні норми.

Щодо виборів. Я вже неодноразово називав дату – 2011 рік, це законний термін для проведення виборів у Києві, він відповідатиме чинній Конституції, а все решта – від лукавого.

Володимир Фесенко, політолог:

КАРНІ СПРАВИ ПРОТИ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО І КО ПОРУШУВАТИМУТЬ НАПЕРЕДОДНІ ВИБОРІВ

Справа не лише в політичних іграх. Прийшов новий керівник. Звичайно, у нього є і політичні завдання, і адміністративні. Але зараз Попов більше господарник, ніж політик. Думаю, його обурило те, що він побачив, – фактично розкрадене київське майно. І він є однією з рушійних сил цих розслідувань.

Не можна ставити під один знаменник Черновецького і його “молоду команду”. Серед чиновників середнього рівня з попередньої команди вже є заарештовані, порушено карні справи. Зараз уже підійшли до рубікону – треба відкривати справи й проти високопосадовців колишньої київської влади.

Що стосується Черновецького... Подейкували, що він, як правило, сам не підписував документів. Тому тут є об’єктивна юридична проблема. З іншого боку, зараз прибирати Черновецького – означає іти на вибори. До виборів нинішня київська влада не готова. Третя обставина – політтехнологічна. Багато моїх колег вважають, що карні справи або проти самого Черновецького, або найбільш символічних фігур у його команді – Довгого, Баса, Кільчицької, Супруненка – порушуватимуть або перед початком виборчої кампанії, або під час виборчої кампанії, аби максимально використати інформаційний і політичний ресурс цих справ, щоб це могло б спрацювати на Попова, якщо він балотуватиметься.

Як і з Кучмою, дуже важко буде знайти прямі факти або вагомі підстави для звинувачення Черновецького. Цю справу використають у політичних цілях, а на суді з’ясують, що прямих фактів, за якими можна його звинуватити, – немає. І Черновецький відбудеться легким переляком.

Однією з “фішок” виборчої програми буде месидж: Тимошенко і Ющенко дружили з Черновецьким або приховано з ним співпрацювали, а ми боремося з корупціонерами і крадіями в минулій київській владі, ми повертаємо київське майно.

Зараз “регіонали" не готові на вибори й мають не найкраще соціальне тло для виборів. Плюс є свої закономірності. Якщо вибори в Києві проводитимуться окремо, - це буде подія загальнонаціонального значення. Й опозиції буде легше сконцентруватися на боротьбі за Київ. А коли проходитимуть загальнонаціональні вибори – так чи інакше треба розпорошувати ресурси за результати, і важче сконцентруватися на одному об’єкті.

Віктор Небоженко, політолог:

ЯКЩО ВІДОМО ПРО КРАДІЖКУ 70 МІЛЬЯРДІВ, ТО МАЮТЬ БУТИ ЧИСЛЕННІ ПУБЛІЧНІ АРЕШТИ

Це приклад безсилля команди Попова. Якщо в прокуратурі чи якійсь комісії є висновки про крадіжку на 70 мільярдів гривень, то мають бути численні публічні арешти. Замість цього нам сором’язливо кажуть: попередня команда накрала землі...

А вони не можуть арештувати. Люди, які вкрали землю, сильніші, ніж “грізна” команда “регіоналів”. Тож усе, що вони можуть зробити – це тільки опублікувати такі дані, аби гнів киян пішов на попередню команду. А ми можемо не гніватися, а просто спитати цю команду “професіоналів”: чому не відібрано вкрадені в Києва гроші, чому не заарештовані люди?

Черновецький настільки багатий, що не боїться ніякої прокуратури. Я думаю, проти нього не порушуватимуть кримінальну справу. Тільки коли “регіонали" зроблять ставку на Попова й визначаться з часом проведення виборів, можливо, якісь далекі родичі з компанії Черновецького будуть заарештовані, щоб якось задовольнити почуття соціальної справедливості.

Наталя Новак, заступник голови фракції Блоку Кличка в Київраді:

ПОСТРАЖДАЮТЬ ЛИШЕ “СТРІЛОЧНИКИ”

Викликає подив, що раніше Попов мовчав і начебто нічого не бачив, казав про якусь співпрацю і сповідував ідеологію кота Леопольда – давайте хлопці жити дружно, а тут начебто прозрів... Це не тільки і не стільки боротьба з корупцією, як суто рейтинговий момент. Попову навіть давали поради через Інтернет: щоб зростав його рейтинг, треба відмежуватися від Черновецького, який тягне його на дно. Ющенко, який підтримав Черновецького, повністю втратив довіру у киян, і тому столиця дала йому майже так само мало, як і Донецьк...

Уже писали про застосування земельних схем колишньою владою, коли земля береться, перепродається, знову перепродається, і її врешті-решт купує добросовісний набувач. Тому судові справи дуже важко зараз проводити. А ось чиновників, котрі ставили свої підписи на актах, на рішеннях Київради, на проектах рішень, давали висновки й знали, що це сквер, що це ліс, що це зелена зона, - потрібно притягати до відповідальності. І не тільки за те, що вони порушили законодавство, а за заподіяння збитків територіальній громаді міста у великих розмірах. Але це не означає, що хтось сидітиме чи проти когось порушать кримінальні справи й усі ці землі будуть повернуті.

Звичайно, хтось постраждає. Але це будуть “стрілочники”, а не ті, хто стояв на чолі всієї піраміди й усіх тих схем.

Наприклад, Артем Кадомський – начальник юридичного відділу, котрий, як писали, розробляв земельні схеми для столичних латифундистів Андрія Іванова і Василя Хмельницького. Він де зараз? Він пішов на підвищення, він заступник голови Держкомзему.

Зять Черновецького Супруненко – за кордоном. Хоча в нашій державі, якщо треба, то знайдуть зачіпку, щоб людину не випускати за кордон…

Дехто прогнозує, що вибори в Києві можуть бути навіть цієї осені. Хоча “регіонали” заявили, що це буде або весна чи осінь 2012 року. Ми знаємо, що головам адміністрацій уже дано доручення готуватися до виборів, підшукувати кандидатів на мажоритарні округи від ПР, які можуть іти й профінансувати свої вибори.

Опитувала Анна Ященко