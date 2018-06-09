Перевірка на дорогах. Навіщо потрібні стаціонарні пости ДАІ

Питання щодо доцільності існування постів дорожньо-патрульної служби ДАІ в Україні має кількалітню історію. За часів президентства Віктора Ющенка вони то ліквідувалися, то знову відновлювали свою роботу. Вперше рішення про закриття стаціонарних постів ДАІ було прийнято в 2005 році, коли В.Ющенко взагалі вирішив ліквідувати ДАІ, за багаточисленні випадки хабарництва з боку інспекторів цього відомства, які тоді ніби-то фіксувалися. Згідно з відповідним президентським указом, передбачалося замінити ДАІ на Державну службу безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ (дорожню міліцію) і патрульну службу МВС. Однак, ні до чого доброго цей задум не привів, окрім того, що на дорогах зросла аварійність. Звістки про ДТП почали нагадувати хроніку з поля бою - кількість аварій з вини водіїв різко зросла, досягнувши відмітки 35%.

Ситуацію з високою аварійністю спробував вирішити новий міністр внутрішніх справ Василь Цушко, який прийшов на зміну Юрію Луценку. Від ідеї ліквідації ДАІ відмовилися, а в жовтні 2007 року новий міністр дав команду відновити більшість постів ДАІ.

В червні 2008 року історія повторилася і В.Ющенко знову прийняв рішення ліквідувати стаціонарні пости ДАІ. І цього разу приводом для такого рішення послужили виявлені факти хабарництва з боку інспекторів ДАІ на одному із стаціонарних постів в Закарпатській області. Глава держави розпорядився створити на місті ліквідованих постів пункти громадянської допомоги, де повинні були працювати цивільні особи.

Коментуючи це рішення, глави держави тодішній начальник Департаменту ДАІ Сергій Коломієць привітав прийняття цього указу, заявивши, що, мовляв, від функціонуючих в той час постів ДАІ не було ніякої користі, оскільки всі водії знали, де вони знаходилися і завчасно знижували швидкість, коли наближаються до них. Так чи інакше, але врешті решт стаціонарні пости були закриті.

І ось зараз, більш ніж 2 роки потому, сьогодніше керівництво МВС знову вирішило відновити їх роботу. За словами міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, відновлення стаціонарних постів відбувається в рамках рішення МВС про зміну підходу до нагляду за дорожнім рухом з метою наближення роботи ДАІ до європейських стандартів. За словами міністра зараз розробляються відповідні зміни до існуючої нормативної бази.

Зазначені комплексні зміни передбачають, крім відновлення роботи стаціонарних постів, зміну підходу до роботи інспекторів ДАІ в цілому. Так планується, що у великих містах та районах наряди дорожньо-патрульної служби ДАІ будуть здійснювати нагляд за дорожнім рухом тільки у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, де використовуватимуть профілактичну роботу щодо недопущення ДТП.

Що стосується самих стаціонарних постів, то на сьогодні планується відновити роботу 34 таких постів, починаючи з 1 червня 2011 року. Вони будуть відновлені на дорогах державного значення. МВС запевняє, що основною функцією нарядів ДАІ, які будуть нести службу на цих постах, буде надання допомоги учасникам дорожнього руху. Також біля кожного такого стаціонарного посту будуть обладнані майданчики для паркування автомобілів і відпочинку водіїв. Тут зможуть зупинятися водії-далекобійники заради безпеки та збереження вантажу.

Рішення МВС повернути стаціонарні пости дорожньо-патрульної служби ДАІ, викликає низку запитань щодо доцільності їх відновлення, ефективності функціонування. Безперечно, головним серед цих запитань є питання чи таке нововведення дійсно дозволить покращити ситуацію на дорогах щодо зниження аварійності, чи все ж в результаті перетвориться на спосіб наповнення кишень інспекторів ДАІ поборами з автомобілістів.

Передбачаючи виникнення зазначених ризиків, МВС планує обладнати зазначені стаціонарні пункти сучасними технічними комплексами з пошуковими системами іноземного виробництва "TRUECAM LNI 20/20" та "Арена", які дадуть можливість виявляти в режимі реального часу водіїв, які перевищили швидкісний режим або позбавлені права керування, а також транспортні засоби, що знаходяться в розшуку. Метод і спосіб фіксації за допомогою зазначених пошукових систем дозволить уникнути прямого контакту інспекторів ДАІ та водія, який скоїв правопорушення, а інспекторові залишиться лише оформити цей протокол. Пошукова система влаштована таким чином, що будь-яке стороннє втручання в її роботу неможливе.

Все ж можна годинами вести дискусію щодо доцільності відновлення стаціонарних постів. Хтось підтримає це рішення, а хтось - ні. Але врешті-решт, якщо за допомогою обладнання постів вказаними сучасними технічними комплексами, які дозволять уникнути корупційної складової між інспекторами ДАІ і учасниками дорожнього руху, то від такого нововведення залишаються лише одні плюси. Адже пости, як правило, встановлюються на в`їздах у великі міста чи у вузлових пунктах пересікання важливих доріг. В таких пунктах концентрується рух транспорту і за ними необхідний контроль з боку ДАІ.

Єдине питання, чи буде належне фінансування для закупки не таких вже і дешевих пристроїв "TRUECAM LNI 20/20" і "Арена", вартість яких складає відповідно 100 та 250 тис. гривень. Головне, щоб не вийшло так, як часто буває в нашій країні - пости відкрили, а обіцяні технічні засоби встановити забули.

Олександр Шерстюк